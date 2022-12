«Estoy encantado de ganar en un año tan importante para NJPW»: Kazuchika Okada

Por tercera vez después de 2015 y 2019, Kazuchika Okada ganó de nueva cuenta el galardón más importante, el MVP de los Premios Tokyo Sports.

Okada también volvió a ganar el premio a la mejor lucha, esta vez con su combate final del torneo G1 Climax contra Will Ospreay del 18 de agosto. En los últimos 10 años Okada ganó el título a la mejor lucha 8 veces, lo que habla de su gran desempeño en los escenarios:

Tras su logro el luchador dijo al respecto:

– Sobre ser el segundo luchador con más premios MVP con cinco, sólo uno menos que Inoki.

N0 soy de los que piensan en los récords, y no siento que quiera superar lo que hizo el Sr. Inoki, pero el hecho de que una victoria más me pondría junto a él y una más después de eso me pone por delante… Obviamente, no estoy diciendo que dos victorias más y soy mejor que Inoki. Incluso en lugares fuera del alcance de un premio como este, hay áreas en las que Inoki está muy por delante y tengo mucho trabajo por hacer. Al final, hay muchas cosas que debo hacer para seguir teniendo un gran año tras otro, ya sea que eso signifique ganar el MVP o no.