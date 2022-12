Marvelous: Chikayo Nagashima es nueva campeona

La empresa femenina Marvelous se presentó en el Korakuen Hall en un evento donde se realizó una competencia de un solo día para elegir a su nueva monarca principal.

Luego de que Takumi Iroha se lesionara hace un mes, cuando se fracturó la clavícula y se estimara su retorno para febrero de 2023, el Campeonato AAAW se declaró vacante, por lo que Marvelous organizó un torneo de un sólo día para reasignar su título principal. Como reglas se establecieron que todas las luchas tendrían un límite de tiempo de 10 minutos menos las finales, que tendrán un límite de tiempo de 30 minutos. En caso de empate, ambas luchadoras quedan eliminadas.

La veterana Chigusa Nagayo retornó a la actividad luego de dos años y medio de ausencia en una lucha de parejas donde cayó al lado de Riko Kawahata ante la dupla de Maria y Yumiko Hotta.

KAORU, quien se retiró hace unos meses, tuvo el conteo de cinco gongs restantes, ya que esperaba el retorno de su mentora Nagayo.

En el torneo, donde intervinieron 10 gladiadoras, fue la experimentada Chikayo Nagashima quien se impuso, venciendo en la gran final a Mio Momono. Nagashima se convirtió en campeona por segunda ocasión luego de 20 años. Tras celebrar su victoria, recibió el desafío de la luchadora de Guinea, Queen Aminata.

Los resultados completos son:

Marvelous , 04.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: Espectadores

1. Maria y Yumiko Hotta vencieron a Chigusa Nagayo y Riko Kawahata (9:18)

2. Gabai Ji-chan derrotó a Leo Isaka (7:05)

3. AAAW Title Tournament First Round: Mio Momono venció a Ai Houzan (1:43)

4. AAAW Title Tournament First Round: Queen Aminata derrotó a Maria (4:43)

5. AAAW Title Tournament Second Round: Tomoko Watanabe vs. Unagi Sayaka – finalizó en empate tras concluir el tiempo (10:00)

6. AAAW Title Tournament Second Round: Rin Kadokura vencio a Riko Kawahata (4:08).

7. AAAW Title Tournament Second Round: Chikayo Nagashima derrotó a Yuna Manase (8:07)

8. AAAW Title Tournament Second Round: Mio Momono venció a Queen Aminata (6:27).

9. AAAW Title Tournament Semifinal : Chikayo Nagashima derrotó a Rin Kadokura (8:16)

10. AAAW Title Tournament Final: Chikayo Nagashima venció a Mio Momono (10:38) – conquistando el título