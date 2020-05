Por culpa de las lesiones, así como por su talento en la mesa de transmisión, ha pasado de ser la "Máquina de Sumisión Samoana" a la "Máquina de Comentarios Samoana". Hablamos de Samoa Joe, que se ha convertido en una cara habitual en la narración de Monday Night Raw. Es una disfrute escucharlo comentar los combates del show rojo de WWE pero obviamente no tanto como verlo en los encordados haciendo lo que mejor sabe hacer. Todos tienen que conformarse por ahora, pero al mismo tiempo están deseando que se recupere totalmente para volver a destruir al elenco.

► El estatus actual de Samoa Joe

Lamentablemente, no existen buenas noticias a dicho respecto. El veterano luchador samoano no compite desde el 10 de febrero y ojalá pudiera decirse que el motivo de que siga sin hacerlo es porque Vince McMahon lo quiere en su actual rol pero no es el caso.

Durante la más reciente edición de su Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reporta que Joe continúa fuera de acción por la conmoción cerebral en espera de recibir el alta.

Por otro lado, sí que existe una nueva positiva para quienes se estén temiendo que las lesiones puedan convertirlo en comentarista a tiempo completo en detrimento de su carrera en los cuadriláteros. Meltzer indica que en la empresa piensan que es demasiado valioso como luchador para que eso pueda ocurrir.

Y seguro que no existe nadie que no esté de acuerdo con esta afirmación. Pocos luchadores hay a su altura en el mundo. Debe tenerse en cuenta además que no existen tantos nombres top en la compañía como para que si quiera se planteen en prescindir de él.

De momento solo se puede soñar con lo que va a puede pasar en los próximos meses con Samoa Joe en WWE. Y también especular, claro. ¿Qué pasará cuando vuelva? ¿Seguirá siendo técnico o regresará al bando de los rudos? ¿Irá a por un título?