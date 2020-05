A fecha de 26 de mayo de 2020 puede decirse con claridad que no se sabe si Ronda Rousey volverá un día a WWE, así como que si lo hace no va a ser pronto. No se puede afirmar con tanta seguridad que sería abucheada de hacerlo pero no cabe duda de que no hizo muchos amigos en la compañía cuando hace poco tachó a los fanáticos de "p*tos desagradecidos", entre otras cosas igualmente nada agradables. Además, sus palabras no molestaron solo a quienes las dirigió sino también a muchas Superestrellas que no dudaron en responder a su ex compañera de vestidor.

► Los ataques de Ronda Rousey a WWE

Ahora quien habla es Triple H, que en el pasado ha comentado varias veces la situación de quien fuera Campeona Raw con respecto a su posible retorno, corroborando que va a darse en sus últimas declaraciones, allá por octubre de 2019.

Más recientemente, durante una entrevista con TMZ , uno de los medios favoritos del Jefe de Operaciones del imperio de su suegro, Vince McMahon, para charlar, como puede verse por la cantidad de conversaciones que mantienen a lo largo del año, el todavía luchador, porque aún no se ha retirado, es preguntado por los mencionados ataques de "Rowdy" a su empresa. Y la verdad es que no sabe cómo contestar.

"Creo que Ronda Rousey está en un momento personal ahora mismo en que está arreglando algunas cosas. Lo que pasa con Ronda es que nunca sabe lo que está diciendo. ¿Está atacando al negocio realmente o está atacando el negocio porque sabe que eso es lo que va a prender a los fans que aman el negocio? Todavía tenemos una gran relación en todos los aspectos y cuando esté lista, por supuesto, queremos que vuelva".

Una vez más, el "Rey de Reyes" le abre la puerta a Rousey para que regrese a la compañía luchística en cuanto se considere preparada, en cuanto quiera. De nuevo, esto no está claro cuando va a ocurrir. Ni siquiera está demasiado claro qué tipo de cosas tiene que arreglar. Pero estaremos atentos a todos los pasos que vaya dando acercándose a los encordados, o no. Por otro lado, enojados o no, seguro que todos quieren que retorne.