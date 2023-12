El escenario ideal para el retiro de Tony Schiavone

Tony Schiavone no va a retirarse todavía, aún espera un nuevo contrato con AEW, pero tiene una idea sobre la situación perfecta para decir adiós. Habla de todo ello en el episodio más reciente de What Happened When. Comenta también que Tony Khan le dijo que no tiene por qué acudir a cada episodio de Collision, pero que él le contestó que no solo quiere estar en todos sino también en Dynamite.

«Diría, ‘Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de [hace un sonido ronco].’ Sí [cuando Thompson preguntó si moriría en el asiento]. Eso no significa que tenga que tener 80 años cuando lo haga. No creo que me esté frenando. Simplemente no creo que me esté frenando. ME siento realmente honrado de que Tony me permita hacer la narración nuevamente en esta etapa de mi vida. En este momento, tengo 66 años. Cumplí 66 el 7 de noviembre. Todavía creo que tengo…realísticamente, creo que tengo otro contrato en mí, si Tony está de acuerdo, y luego veremos qué pasa«.

«No me imagino retirándome. Es por eso que, cuando comenzamos a hacer [AEW Collision], y esto es antes de que Tony me pusiera en el equipo de transmisión, Tony me dijo, dijo, ‘Vamos a empezar a hacer un programa los sábados.’ Dijo, ‘No tienes que venir.’ Dijo, ‘Podemos tener dos equipos diferentes. Yo soy el único que tiene que venir.’ Dije, ‘Tony, estaré aquí todos los días para ti. Estaré aquí los miércoles y estaré aquí los sábados.’ Es cuestión de estar ausente dos noches a la semana. Él dijo, ‘Está bien.’ Pero luego me puse a pensar, es como, si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme en casa y no hacer nada? Eso no es para nada lo mío«.