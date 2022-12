Durante su tiempo en la WWE, Erick Rowan fue uno de los luchadores más amenazantes físicamente, pero que fue muy desaprovechado. Inclusive, su personaje con la tarántula no tuvo el éxito esperado y eventualmente WWE lo despidió en abril de 2020 como parte de los recortes presupuestarios provocados por el brote de COVID-19. Desde entonces, Rowan ha hecho apariciones ocasionales a nivel independiente, incluidas algunas para All Elite Wrestling.

► Erick Rowan luchó con un bíceps desgarrado en WWE

Durante una entrevista reciente con Wrestling News, Erick Rowan habló sobre una variedad de temas, incluyendo el regreso de Bray Wyatt, y sobre su papel en el cortometraje TITO y la posibilidad de un regreso de WWE Royal Rumble.

El ex Campeón de Parejas SmackDown luego se refirió a sus lesiones en la lucha libre, alegando que cada vez que se lesionaba y los fanáticos lo veían fuera de la televisión, era porque lo iban a operar. Dijo que estaba solo en el hospital, sometido a una cirugía, viajando de regreso a casa, miserable y haciendo rehabilitación todos los días, a veces dos veces al día. También recordó haberse desgarrado el bíceps cuando The Bludgeon Brothers ganó en SummerSlam. Agregó que que le dieron un día libre para que pudiera lidiar con el dolor, y luego hicieron una lucha de SmackDown contra The New Day en la que usaron escaleras y otros accesorios. Además, mencionó que le faltaba un bíceps derecho que estaba unido a su brazo; sin embargo, nunca hizo una historia de eso.

«Todas las veces que me lesioné y me viste fuera de la televisión fue porque me estaban operando. Cada vez que no veía la televisión por un período de tiempo era porque me iban a operar. Nunca viste cámaras a mi alrededor. No. Yo estaba solo en los hospitales, haciéndome la cirugía, volando de regreso a casa, miserable, y haciendo rehabilitación todos los días, a veces dos veces al día. Nadie habla nunca de eso. Recuerdo cuando The Bludgeon Brothers, cuando habíamos ganado en SummerSlam, me rompí el bíceps. Me dieron un día libre para que pudiera lidiar con el dolor, y luego luchamos en SmackDown versus The New Day donde usamos escaleras y todo tipo de cosas. Mientras tanto, no tengo un bíceps derecho pegado a mi brazo. Pero nunca he hecho una historia de eso.»