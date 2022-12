La carrera de Joey Beltran como peleador con BKFC ha llegado a su fin. El ex campeón de peso completo, que ahora ha sufrido tres derrotas seguidas, incluidos nocauts consecutivos, ya no competirá por la promoción a puño limpio, aunque hay planes en marcha para continuar trabajando con el luchador veterano en otra capacidad.

“Desde la perspectiva de la pelea con BKFC, Joey Beltran ha terminado como peleador con nosotros. Espero que haya terminado como peleador en cualquier parte del mundo.

“Es un gran tipo, tuvo una gran carrera. Pero como he dicho, el padre tiempo te alcanza en algún momento, y sufrió algunos nocauts seguidos, y es algo que no queremos que suceda nunca más. Así que definitivamente ya no va a luchar por nuestra organización”.

Beltrán fue un pilar con BKFC desde que la promoción se lanzó por primera vez en 2018, donde compitió en el cartel inaugural y obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Tony López.

El veterano de UFC finalmente reclamó el título de peso completo de BKFC con una victoria sobre Chase Sherman en 2019. Defendió el cinturón dos veces con victorias sobre Marcel Stamps y Sam Shewmaker.

Desafortunadamente, la racha de victorias de Beltrán llegó a su fin con una derrota por decisión unánime ante Arnold Adams. Luego perdió en un par de brutales nocauts ante Frank Tate y Houston Alexander.

Si bien Feldman dice que Beltrán ya no competirá en BKFC como peleador, quiere seguir trabajando con «The Mexecutioner» en un papel de embajador en el futuro. La esposa de Beltrán, Britain Hart-Beltran, también se desempeña actualmente como campeona de peso paja de BKFC.

“Al ser un tipo que comenzó con nosotros y tuvo la mejor pelea de la noche en ese cartel BKFC 1, y todas las grandes guerras que nos dio, será parte de la organización reclutando peleadores, ayudando a entrenar a algunos de ellos. los muchachos, tal vez incluso haciendo otras cosas con BKFC”.

“Es un gran tipo, realmente nos gusta mucho aquí. Siempre vino y peleó con todo su corazón, e hizo todo lo que pudo por la organización. Así que definitivamente será parte de la organización, pero ya no peleará por nosotros”.