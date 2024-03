Eric Bischoff reacciona a los cambios de imagen de AEW Dynamite

Después de Revolution 2024, AEW realizó un gran cambio en torno a la imagen de Dynamite, su programa televisivo estrella. Tony Khan decidió cambiar el logo, por uno más fresco y moderno, estilo casi que caricatura, además, se cambiaron los colores dorado y negro de Dynamite para dar paso a unos colores negros y azul y rojo metalizados, combinados con algún morado, como se muestra en las siguientes imágenes:

► Eric Bischoff reacciona al nuevo logo y colores de AEW Dynamite

Y en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, el recordado Eric Bischoff, exdirectivo de WCW y WWE, habló acerca de si le gustan o no estos cambios de imagen. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Me gustan mucho los cambios. Me agrada el escenario. Me gustan los colores. Me gusta lo crudo de la presentación de AEW y eso siempre me ha gustado. Me gusta la lucha libre, especialmente en vivo, que se sienta como si estuviera pasando en ese momento y que cualquier cosa pueda suceder. ¿Si la producción afecta el producto?

«Bueno, tengo que señalar cómo WWE a menudo se siente sobreproducida, a menudo para su propio detrimento. A veces en WWE está tan bien producida que uno olvida que está viendo una actuación en vivo y parece que estás viendo Disney on Ice en lugar de lucha libre. Por eso, me gusta más la presentación general de Dynamite, más cruda, donde parece que cualquier cosa puede pasar.

«Me gusta el nuevo aspecto de «Dynamite» pero aún tengo problemas con los intérpretes. Me gusta el banner de Dynamite. Me gustó mucho el trabajo de cámara. Alguien tiene que decirles a los árbitros que se queden fuera de la toma».