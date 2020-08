Enzo Amore prepara "algo monumental" en la lucha libre

Todo el alboroto provocado por él mismo después de su despido de WWE ha quedado atrás. Pero Enzo Amore ha sabido aprovechar la popularidad y mantenerse siempre de alguna manera en primera plana. Pero en lo que respecta a su carrera en la lucha libre todo ha sido palabrería, principalmente.

En este 2020 ha disputado únicamente dos combates. Es verdad que del último no ha pasado ni un mes. El 10 de julio unió fuerzas a Brian Pillman Jr para enfrentar a The Mortons en el evento independiente KFW Game Over. El 21 de febrero tuvo un mano a mano precisamente con su compañero de equipo.

Pero más allá de su ausencia de la industria, la cual tiene sentido debido a la Era Covid, quien fuera Campeón de Peso Crucero en el imperio McMahon ha seguido relacionado con los encordados; por ejemplo, se lo ha visto entrenando. Además, ha dicho a Busted Open Radio que prepara "algo monumental".

"Estoy trabajando en algunas cosas en este momento que son j*didamente monumentales. Cosas que el mundo no verá venir desde un millón de millas de distancia. Estoy trabajando en algo que es muy singular, algo sobre lo que no puedo dar ningún detalle. Y no quiero decir nada de nadie, pero veremos qué sucede... Y cuándo sucede.

"La conclusión de todo esto es que la lucha libre profesional es una parte de mí. Pero, en este momento actual, no puedo animarme a salir a actuar delante de ningún fanático. No quiero decir que esté sin hacer nada, pero casi puedo garantizar que no me verán aparecer a menos que haya un gran número de fanáticos".