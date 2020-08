Máscara Año 2000: "No me gusta la lucha libre sin público"

Máscara Año 2000, miembro y pilar de la Familia Dinamita, afirmó que, las funciones de lucha libre ofrecidas sin público en la Ciudad de México, no son de su agrado.

"Hay que probar los eventos virtuales, no creo que me gusten porque la gente es el 50 por ciento del espectáculo, y la otra parte el personaje que da el espectáculo y sin gente, yo lo veo raro. Si no hay de otra alternativa hay que adaptarnos a lo que hay ahorita", dijo el nacido en Lagos de Moreno, Jalisco.

► "Uno a todo se acostumbra, menos a no comer"

Pese a los más de 4 meses en cuarentena en encierro total, Jesús Reyes aseveró que el aburrimiento o la ansiedad le duró poco tiempo, pues ya logró acostumbrarse a la nueva normalidad.

"Duré diez días medio fuera de onda, ya me acostumbre, pero ahorita estoy feliz en mi casa. Uno a todo se acostumbra, menos a no comer. Yo estoy bien feliz, durmiendo, haciendo ejercicio, haciendo actividades, entonces no me perjudica mucho. Finalmente, yo ya no me dedico al 100 a la lucha, entonces no me perjudica tanto", compartió.

Máscara Año 2000 afirmó que, si bien a él la pandemia tampoco le afectó económicamente, sí lo hace con la gran mayoría de los miembros del gremio luchístico, especialmente aquellos que deben pagar renta de departamentos o casas, como de locales.

"A los compañeros sí le está perjudicando, depende de la situación de cada compañero; por ejemplo, los que pagan renta o un departamento está más difícil. A lo mejor para comer con estas despensas medio sale, pero hay gastos que no salen... o el que paga un local la tiene muy difícil", dijo.

El miembro de la familia Reyes compartió estas declaraciones con la prensa mientras hizo presencia en un acto organizado por El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, en el cual entregaron despensas en compañía del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo.

"Qué bueno que la Alcaldía Miguel Hidalgo ayude de esta manera, mediante El Fantasma, que es un tipo al que le gusta ayudar a la gente desde toda la vida. Esto a él le está sirviendo porque se siente contento por poder ayudar y hacer lo que le gusta", compartió. "Quiero agradecer a la alcaldía. Si más alcaldías se unieran habría más apoyo. Ojalá sea el inicio de una cadena de ayuda".

Máscara Año 2000 nació el 10 de marzo de 1958 y, junto con Cien Caras y Universo 2000, iniciaron a dinastía de Los Capos, que son los precursores de la Nueva Generación Dinamita, integrada por Cuatrero, Sansón y Forastero.

Desde hace varios años, "El Padre de Más de 20" es miembro cotidiano en las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), especialmente en la Catedral, la Arena México.

Aunque su carrera la comenzó enmascarado, el 30 de abril de 1993, en la Plaza de Toros México, perdió su tapa ante "El Can de Nochistlán", el Perro Aguayo.

Jesús Reyes ha dado vida a más personajes, como Titán y El Hombre de Negro.