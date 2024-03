Enzo Amore: «No quería ser rudo en WWE»

Corría el año 2017 en la WWE cuando los favoritos de los fanáticos Enzo Amore y Big Cass dieron un cambio a heels que provocó que todos los odiaran. Estaban entonces en una historia con Rusev y Jinder Mahal. Durante la misma, el «A Certified G and A Bona-Fide Stud» protagonizó un segmento tras bastidores en el que se burlaba de Lana para dar comienzo a ese giro en su personaje. Nunca más volverían ninguno de los dos al bando de los babyface hasta que Amore fue despedido en 2019 y Cass en 2019.

► Enzo Amore, mejor como babyface

Pero volvamos al cambio a rudos para descubrir que Enzo no quería hacerlo. Él mismo lo revela durante una reciente aparición en For The Love of Wrestling explicando que no tuvo palabra en la decisión creativa de convertirlo en villano y recordando también un segmento en que The Miz «lo enterró».

«Esto es un programa de televisión y yo no escribo el guión. Solo puedo controlar ciertas cosas, y si tengo que ser el villano, voy a decepcionar a muchos niños en el proceso. Fue un día difícil en la oficina cuando me volví heel, me enterraron en el micrófono y tuve que sentarme allí y aceptarlo, y luego tuve que criticar a la esposa de un hombre.

«Es curioso que menciones la única vez en toda mi carrera en la que no pude rebatir en un promo… Eso fue escrito por Vince McMahon, pronunciado por mí y destinado a convertirme en el malo, y lo logró. Nunca quise convertirme en heel.»

En la actualidad, como desde que viera su contrato con WWE rescindido, Enzo Amore, bajo los nombres de Real1 o nZo, trabaja como independiente. Tuvo su combate más reciente el 16 de marzo contra Alex Daniels en Imagine Wrestling Volume 49. Big Cass, como Big Bill, lucha en AEW, aunque no lo hace desde febrero.