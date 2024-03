Drew McIntyre visita la panadería favorita de CM Punk antes de Raw

A tan solo unas horas del Raw en Chicago, Illinois, la tierra natal de CM Punk, Drew McIntyre continúa con sus tácticas y juegos mentales para sacar de casillas a CM Punk, a quien lesionó en el Royal Rumble 2024, causándole un desgarro del bíceps de su brazo derecho que lo obligó a someterse a cirugía y a perderse WrestleMania 40.

Desde entonces, McIntyre ha estado burlándose de gran forma de Punk y lo ocurrido, hasta le sacó camiseta con un meme en torno a cómo enterró sus sueños de estelarizar WrestleMania. Y ahora, McIntyre se burló de Punk al visitar la panadería favorita de CM Punk en Chicago, antes de Raw.

► Drew McIntyre se burló así de CM Punk antes de Raw

«Este es el primer lugar que quería visitar, he oído mucho al respecto. Este es el lugar correcto, ahí está, la Panadería Mindy. Oh espera, ¿me estás tomando el pelo? Cerrado los lunes y martes, porque ¿por qué no iba a estar cerrado tu negocio un lunes y un martes? Probablemente, sabe a porquería de todos modos. Conseguiré algo más para alimentarme esta noche. Y tenía realmente hambre».

La panadería se llama Mindy’s Bakery y fue mencionada por CM Punk en la polémica conferencia de prensa después del PPV AEW All Out 2022, en donde sus palabras causaron una guerra real tras bambalinas entre él y Ace Steel ante The Young Bucks y Kenny Omega. Luego de comer algunos de sus productos en la conferencia y de darles un saludo, en redes sociales, los fans opinaron maravillas de Mindy’s Bakery y sus ventas aumentaron:

«Les hubiera dado 6 estrellas si estuvieran en el Tokyo Dome. La mejor repostería para disfrutar antes de importantes reuniones con los Vicepresidentes Ejecutivos«.

«Aunque tengo una cuenta bancaria conjunta con mi madre, voy a este lugar todos los días, excepto, por supuesto, los lunes y martes. Tengo todos los recibos. Tengo todas las facturas».

«Mi amigo Ace vino aquí después de no poder comerse a Kenneth (Kenny) Omega. Unas magdalenas impresionantes».

«Los productos horneados de Mindy le dan a mi cuerpo herido, viejo y cansado la energía que necesita para pasar los días de trabajo con niños, excepto los lunes y martes.

«Algunas cosas pueden durar solo 5 días, como el segundo reinado del título mundial de AEW de CM Punks, pero la calidad del producto de Mindys Bakery durará para siempre«.

«Descubrimos que esta panadería comparte una cuenta bancaria con su madre, y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la panadería de Mindy. Estoy tratando de llevar un negocio».

«Estoy lesionado, estoy viejo, estoy cansado y trabajo con malditos niños pero Mindy’s Bakery me alegra el día todos los días. Es tan bueno que le tiré una silla a uno de mis compañeros de trabajo. Prueba este lugar. No te decepcionará».

«¿Mira mis ojos, qué ves? Magdalenas de la panadería Mindys. Sé que tienes hambre, hambre de dulces. Pasteles tan buenos que puedes luchar contra The Elite«.

«Mindy’s es la mejor. Después de una dura batalla en el ring, sé que puedo contar con la panadería de Mindy para ayudarme a superar un scrum mediático posterior al combate. Cada bocado me ayuda a olvidarme de todos los tontos inmaduros con los que tengo que trabajar«.

«Sí, este lugar es genial, pero déjame contarte sobre Scott Colton«.