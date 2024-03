Will Ospreay ayudó a comprar ring de SGW Uganda y quiere luchar allí

La «empresa» Soft Ground Wrestling de Uganda, se hizo famosa por la gran cantidad de jóvenes que se reúnen en un sitio marginal de dicho país para demostrar el amor que tienen por la lucha libre profesional, y realizar combates en medio de la tierra.

Aunque son autodidactas, tienen mucho conocimiento empírico y por haber visto algunos shows de lucha libre. La empresa se hizo viral en redes sociales y en YouTube, y empezaron a monetizar sus videos, lo cual les ha ayudado bastante.

La empresa tiene a muchos jóvenes que provienen de situaciones difíciles en aquel país, como de orfanatos. Pero, hace poco, hicieron una colecta online y Will Ospreay les hizo un significativo donativo. Junto a los fans, lograron reunir el dinero necesario para poder comprar un ring de lucha libre profesional, que ya va en camino hacia Uganda.

Al conocer la noticia de que el ring ya va en camino, Ospreay reaccionó a través de su cuetna oficial de X, antes Twitter, en donde declaró que le encantaría poder algún día ir a luchar en Uganda. Estas fueron sus declaraciones:

I love how wrestling can change lives and inspire people.

I really hope all of these guys and girls have all the success and follow their dreams.

One day I want to come to Uganda and wrestle the best they got

All love to SGW crew https://t.co/QsHZQUgMBU

