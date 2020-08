Entrevista con Ángel Garza: "En SummerSlam verán nuevos Campeones de Parejas"

Llegó el fin de semana de la gran fiesta del verano, SummerSlam, y lo celebramos con una entrevista al gran Ángel Garza.

ViBe & Wrestling habló en la tarde del pasado viernes con el que fuera Campeón de Pesos Crucero NXT, y, en una extensa entrevista, repasó las claves de su combate en SummerSlam así como la gran labor que se está llevando a cabo desde la web en castellano de WWE para que todos los fans hispanohablantes estemos más cerca del producto de la mayor empresa de entretenimiento deportivo del mundo.

►No debemos perdernos de previa de WWE en español

"estoy muy emocionado porque de la mano de WWE en español se han estado haciendo cosas magníficas con Quetzal y con Marcelo, con Carlitos, con todos... creo que con Jimena también. Creo que WWE en español ahorita está como la espuma creciendo de una manera impresionante: están los Brunch en por Instagram por Facebook también y ahorita también las previas que que están pasando antes de los pay-per-view.

"Créanme que no va a ser la excepción, ya que contaremos con grandes invitados, y ahorita creo que es el mejor momento que está viviendo Latinoamérica con WWE. Creo que ahorita tenemos representantes en el cuadrilátero, en redes sociales los hay y creo que ahorita en conjunto estamos haciendo un equipo increíble donde estamos subiendo como la espuma".

► ¿Logrará ser Campeón de Parejas?

"Con Austin Theory no nos entendíamos muy bien. Como que íbamos al vapor esa pareja, como que iba muy muy muy al vapor, pero ahorita con Andrade creo que los estilos agresivos son parecidos. La técnica no es igual, pero es similar, y creo que los dos sabemos dónde estamos.

"Somos de terceras generaciones, venimos de lucha libre mexicana, hemos viajado por el mundo y creo que estamos bien bien bien parados, bien cimentados y sabemos a lo que vamos y creo que este domingo en SummerSlam van a tener nuevos campeones".

— ¿Cómo sería un reinado sin público en las gradas?

"Pues es esa es otra las inquietudes que tengo. La pasión es diferente, pero te digo que si los podemos escuchar dentro de esas pantallas, pues al final de cuentas va a terminar siendo lo mismo. Estamos encontrando a esta era virtual, donde nos estamos acercando a la realidad, pero de una manera virtual. Creo que es emocionante, y creo yo que también vivir esta experiencia es fuerte para contar a los que vienen y decir: 'Yo fui parte de eso'.

"Ya me tocó vivir la era con público, sin público, ahora público virtual, y en un futuro probablemente vayamos a regresar a la normalidad, con el público, pero ser parte de toda esa transición es emocionante".

►La evolución de Dominik Mysterio

"¡Pobrecita de su espalda y de su panza! Yo creo que fue una bienvenida muy al estilo bautizo como se le podría decir como todos los deportes. No está debutando en cualquier evento, no está debutando ante cualquier rival y es una oportunidad de oro, es una oportunidad que de mil personas que tú se les ofrezcas las mil personas la van a tomar. Primera lucha en contra de Seth Rollins, en SummerSlam, su debut creo que al lado de su padre, porque me imagino que Rey también va a estar allí... creo que es el debut soñado de cualquier luchador de cualquier niño, de cualquier joven.

"Luego si tú te vas a la historia que había pasado años antes 15 años antes en SummerSlam, en la que luchaban por la custodia entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio y ahora verlo luchar a él en el cuadrilátero y ver cómo se invierten esos papeles... Entonces puedes mezclar esa nostalgia con esa historia con la lucha, y créeme que estamos emocionados de ver cómo se desenvuelve en el cuadrilátero.

"Hay muchas expectativas, y esperemos que las cumplan, porque a final de cuentas va a ser un latino más en la empresa, va a ser un amigo o un rival más así que creo que es algo emocionante y espero que le vaya bien. Le damos la patadita de la buena suerte y que se agarre con todo, porque no creo que Rollins vaya a andar jugando en la lucha callejera; creo que se los tiene que amarrar bien. Es joven, tiene ganas, tiene hambre y vamos a ver qué es capaz de hacer".

►¿Puede la actitud de Zelina Vega volverse en su contra al estar más pendiente de Bianca Belair?

"No creo pero como buen gladiador, como buen guerrero, siempre tengo mis tengo mis distancias ante todos y ante todo. Sé irme solo, sé irme en parejas, sé irme con alguien más como mánager. Creo que este momento va a ser crucial el SummerSlam, y puede ser un parteaguas donde nos llevamos los títulos, porque todos estábamos en el mismo canal. O puede pasar lo contrario con todo esto que está pasando entre Zelina y Bianca Belair.

"A partir de este domingo, creo que pueden pasar muchísimas cosas, y pues es algo que también hace emocionante nuestro encuentro en SummerSlam. Es un punto muy importante el de Zelina y Bianca, aunque no tendrían por qué intervenir en el combate entre nosotros y Street Profits, pero si llega a pasar, pues obviamente también tenemos que tener ese plan secundario para saber cómo reaccionar en ese momento si sale Bianca y quiere enfrentar a Zelina Vega y nosotros estamos en pleno combate.

"Tenemos que estar mentalmente bien preparados para que nada nos distraiga para que nada nos haga voltear hacia otro lado y estar bien enfocados a que al final de cuentas tenemos que tener el 1-2-3 a nuestro favor".

