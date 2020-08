Samoa Joe tendrá un rol en el videojuego de Suicide Squad

Recientemente, DC Comics celebró el DC FanDome, un evento donde anunció múltiples proyectos audiovisuales de su universo de superheroes. Uno de ellos fue la nueva versión del Suicide Squad, que promete ser mucho mejor que la primera entrega, estrenada en el 2016.

El director de esta edición será James Gunn, y en el referido evento ya se conoció al elenco que protagonizará este nuevo film que verá la luz el año que viene. Margot Robbie repetirá papel como Harley Quinn, mientras que Idris Elba hará de Bloodsport. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue la de John Cena, quien encarnará al Peacemaker.

El papel de John Cena como Peacemaker podría ser bastante interesante de ver. Sin embargo, no será la única Superestrella de la WWE que tendrá un rol en esta nueva franquicia de DC Comics.

Se ha conocido de que Samoa Joe también tiene un rol, aunque no estará en la película. Joe tendrá un papel como King Shark en el nuevo videojuego Suicide Squad. Se lanzó un avance del juego y se conoció que la Superestrella de WWE le dará la voz a este supervillano.

Este sábado se lanzó el primer trailer del videojuego Suicide Squad: Kill the Justice League en el DC FanDome y Samoa Joe comentó en su cuenta de Twitter al respecto, luego de escuchar su voz en esta previa.

Alpha Target is in the open! #SuicideSquadGame #DCFanDome pic.twitter.com/PCFSvelXid

— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) August 23, 2020