Encontraron carro personalizado robado de WWE y Slim Jim

Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, hace unos días, se habían robado el reconocido y muy caro carro que tanto WWE como Slim Jim habían mandado a personalizar. Se trata de un carro Nissan Z, que los fans y las marcas conocían como el Fast Meat.

Y de hecho, este estuvo en varios shows de WWE, como Fastlane y Survivor Series 2023, de hecho, a los pocos días de este evento premium, el carro fue enviado a una sesión de grabación de video personalizada de WWE en Los Ángeles, California, y desde allí se le había perdido el rastro.

► Slim Jim y WWE recuperan el carro Nissan Z personalizado

A través de redes sociales, Slim Jim publicó: «LO ENCONTRAMOS». Y no, no fue el ex Superestrella WWE, Top Dolla, quien se lo había robado, como había dicho en broma.

Isis Almeida y Deena Shanker de Bloomberg, revelado que el auto, valorado en 115 mil dólares, fue encontrado dentro de un tráiler, que estaba en un parqueadero en el suburbio de Hillside, cerca a Chicago, Illlinois.

El nterior del vehículo parecía intacto, aunque algunos de los gráficos de Slim Jim que cubrían el carro naranja, fueron parcialmente arrancados. y aunque la policía sigue recopilando información en esta investigación, en redes sociales, muchos fans dudan de la veracidad de este hecho.

Sin embargo, Lanie Friedman, un portavoz de Conagra, dueña de Slim Jim, aseguró que esto no se trató ni de un robo planeado ni mucho menos de una estrategia de marketing. Bloomberg señala que tanto en Los Ángeles como en Chicago, ha ido en un desolador aumento el número de carros robados desde 2021 hasta la fecha.