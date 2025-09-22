En la mente de Matt y Jeff Hardy: «El más aterrador»

The Hardy Boyz, Matt y Jeff Hardy, hablan de su lugar en la historia de la lucha libre, WWE y TNA, también de libros, perros, canguros y mucho más.

► En palabras de los Hardys

Sobre la conexión con Dudley Boyz y Edge & Christian

Matt Hardy: “Nosotros tres equipos (Hardy Boyz, Dudleys y Edge & Christian) estaremos siempre conectados eternamente. Creamos tanta historia juntos: el primer triangle ladder match, que en teoría fue el primer TLC; luego el TLC I y el TLC II. Tuvimos tantas luchas memorables entre nosotros que, en muchos sentidos, redefinimos la lucha en parejas en esa época.”

Jeff Hardy: “Somos hermanos extremos de distintas madres, y siempre será así.”

¿Están en el Monte Rushmore de parejas?

Matt Hardy: “Yo diría que sí. Puede sonar presumido, pero creo que no hay nadie con nuestra longevidad y que todavía siga trabajando al más alto nivel como nosotros.”

Jeff Hardy: “Estoy de acuerdo con Matt. Sí, totalmente.”

Recuerdos de Bound for Glory

Matt Hardy (sobre The Great War 2016): “Sacamos todo lo que queríamos. Empezamos en vivo en la arena, luego luchamos por todo Orlando y terminamos de vuelta en el ring. Estamos muy felices con esa lucha, es una de nuestras favoritas de todos los tiempos.”

Matt Hardy (sobre las luchas cinemáticas): “Hemos tenido tantas etapas distintas en nuestra carrera. No solo hicimos grandes luchas con mesas, escaleras y sillas, también ayudamos a dar forma al concepto moderno de lucha cinemática con Final Deletion y el universo Broken. Me parece genial que eso también se nos atribuya.”

Jeff Hardy: “Cuando filmábamos Final Deletion, me sentía como cuando éramos niños y grabábamos películas caseras con cámaras enormes de VHS. Era lo que soñábamos, y verlo triunfar fue increíble.”

Swanton Bomb en Bound for Glory

Jeff Hardy: “Ese salto sobre Abyss fue el más aterrador de mi vida. Estaba muy alto y pensé: ‘Puede que aquí termine mi carrera’. El miedo es parte de la diversión, y por suerte todo salió bien. Estoy feliz de haberlo hecho.”

Jeff Hardy was just built different. This Swanton Bomb onto Abyss was CRAZY pic.twitter.com/qMwnKEGKBA — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) May 15, 2023

Preguntas rápidas

Personaje ficticio por un día:

Jeff: “Bigfoot.”

Matt: “Dexter, pero en la etapa en la que no mataba gente.”

Habilidad que les gustaría dominar:

Jeff: “Soldadura.”

Matt: “Cantar.”

¿Gatos o perros?

Ambos: “Perros.”

¿Quieren que sus hijos sigan sus pasos?

Matt: “Si ellos quieren.”

Jeff: “Sería genial tener el primer equipo femenino Hardy en la lucha.”

TikTok y el baile característico

Jeff Hardy: “Ahora me siento algo torpe bailando, pero lo disfruto con mi hija. Es divertido.”

Matt Hardy: “El baile original vino de Michael P.S. Hayes. Él hacía un movimiento parecido y yo lo adapté a nuestra entrada.”

¿Un nuevo libro?

Matt Hardy: “Después de tantos años, quizás lo mejor sea que cada uno escriba su propio libro.”

Jeff Hardy: “Yo llevo cuatro años de diarios durante mi etapa de alcoholismo. Quiero convertir eso en un libro, aunque es un proyecto enorme. Pero es algo que quiero completar antes de que termine mi vida.”

Inspiración para los fans

Matt Hardy: “Todos los días escuchamos cosas como ‘ustedes fueron mi infancia’ o ‘me ayudaron a superar un momento difícil’. Eso significa mucho.”

Salón de la Fama de TNA

Matt Hardy: “AJ Styles debería estar allí.”

Jeff Hardy: “Sí, AJ fue el corazón y alma de TNA durante mucho tiempo.”

WWE y TNA trabajando juntos

Matt Hardy: “Es sorprendente, pero muy bueno. Me alegra que esté pasando.”

Bound for Glory 2024

Matt Hardy: “Queremos salir como campeones en la lucha contra Team 3D. Amamos a Bully Ray y a Devon, pero esto es lo que tiene que pasar.”

Jeff Hardy: “Y vamos a hacerlos desaparecer y clasificarse como obsoletos. Bound for Glory será la eliminación final de los Dudleys.”