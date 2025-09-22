Adam Page: «AEW no estamos preocupados por WWE»

El todavía Campeón Mundial AEW «Hangman» Adam Page habla de la contraprogramación de WWE, futuros retadores, luchas soñadas o la presión de ser el número uno. Todo ello en la conferencia de prensa posterior al reciente evento de All Elite Wrestling, All Out 2025, donde él defendió con éxito el título que ostenta frente al Campeón TNT, Kyle Fletcher.

► Adam Page al término de All Out

Estado físico tras la lucha

“Me siento mal, la verdad. Fue duro, pero este es el trabajo: te levantas y lo haces otra vez. Estaré el miércoles de nuevo.”

Sobre Kyle Fletcher

“Kyle estaba más preparado de lo que imaginaba. Hubo un momento en que me aplicó un brainbuster y logré resistir, pero perdí fuerza y sensación en el brazo derecho. Intentaba lanzar lariats y nada respondía. Pero él se confió demasiado, en lugar de rematarme arrancó la protección del esquinero y trató de hacer algo más espectacular. Ese error le costó la lucha. Cuando dije que no estaba listo, me refería a eso: a mantener la compostura. Ojalá la próxima vez lo haga, porque sé lo joven que es, cuánto ama esto y cuánto futuro tiene. Algún día podrá ser campeón, pero hoy no lo estaba.”

La presión de ser campeón con tantas bajas

“En All In contra Mox tuve mucha ayuda, mucha gente detrás de mí. Ahora casi todos han desaparecido, están lesionados o con otros problemas. Es duro, me quedé solo con el campeonato. Eso es presión. Pero también es el trabajo: levantarte y seguir hasta que ya no puedas. Sé que siempre habrá otro retador detrás, y eso me impulsa a seguir.”

Cómo sigue elevando el nivel

“No es que yo piense ‘tengo que superar esto o aquello’. Simplemente cada vez el cuerpo está más castigado y exige más para seguir siendo campeón. El listón sube solo y yo tengo que escalar para alcanzarlo.”

Sobre su lucha soñada

“Nunca tuve un rival soñado en mente. Lo que siempre quise del wrestling fue tener un lugar, ganármelo y sentirme aceptado. No era un campeonato específico, ni una multitud concreta, era pertenecer a este mundo. El título mundial es un logro enorme, sí, pero lo que más significa para mí es haber encontrado dónde pertenezco.”

AEW vs WWE la misma noche

“La gente puede pensar que estábamos preocupados por eso, pero la verdad es que no. No hablamos de WWE, estamos concentrados en lo nuestro. Hoy había más de 13 mil personas que vinieron a vernos, miles que compraron el PPV. Esa es nuestra prioridad. El ambiente backstage fue muy positivo, enfocado en dar un gran show. Y creo que lo logramos: fue una celebración de lo que es AEW y de nuestro vestuario.”

Mensaje a luchadores que buscan su lugar

“Mi consejo es: gánatelo y toma tu oportunidad. Dale todo. Cuando lo haces y no alcanza, eso puede destrozarte. A mí me pasó hace seis años: me rompió la confianza, arruinó amistades y me llevó por un camino muy malo. Kyle ahora tendrá que decidir qué hacer tras perder. Ojalá no cometa mis mismos errores, pero en parte espero que sí, porque de allí también aprendí quién soy. La vida es así, y el wrestling también. Lo importante es seguir trabajando y recordarse que siempre hay más días por delante. Kyle tiene apenas 26 años, estoy seguro de que será campeón algún día. Hoy no, pero llegará su momento.”

Sus plantas

“Nadie me preguntó por mis plantas (risas). Acabo de pedir un montón de semillas: milkweed, joe-pye, varias flores para mariposas monarca. Voy a sembrarlas después de Acción de Gracias. Estoy muy emocionado con eso.”