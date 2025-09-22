NOAH: «N-1 Victory 2025» Definida la gran final

Pro Wrestling NOAH se presentó en el Light Cube Utsunomiya para el cierre de la fase de grupos del torneo «N-1 Victory 2025«.

► «N-1 Victory 2025» Día 8

El mexicano Galeno logró un importante resultado ante Kenoh con lo que contabilizó once unidades, empatando en la cima del Grupo B a Jack Morris.

Naomichi Marufuji comenzó la jornada con 10 puntos. Una victoria lo llevaría a la final, mientras que un empate haría que tres luchadores se ubicaran en la cima. Se enfrentó a Ricky Knight Jr. y el británico dio la sorpresa de dominar a Marufuji. De esta manera, Knight Jr. arruinó las posibilidades de Marufuji para clasificar.

Daga, fuera de toda posibilidad de clasificar, se despidió del torneo con un triunfo inteligente sobre Kaito Kiyomiya, quien vio esfumarse sus esperanzas de llegar a la final.

Masa Kitamiya se impuso ante la dura aduana que representó Kazuyuki Fujita, quien desesperado vio diluirse su última posibilidad. Kitamiya nunca había podido derrotar a Fujita en una competición individual en su carrera. Sin embargo, Kitamiya logró romper esa racha y con 10 puntos se ubicó a la cabeza del Grupo A.

En la última lucha del calendario, se enfrentaron Tetsuya Endo y KENTA. Una victoria de KENTA le habría dado 10 puntos, empatando a Masa Kitamiya y le habría asegurado un lugar en la final. Pero el Campeón de Peso Completo GHC no pudo asegurar el resultado. Endo terminó el torneo venciendo al campeón. De esta forma, Masa Kitamiya fue confirmado como el ganador del Grupo A y primer finalista.

Al existir un empate en la cima del Grupo B, se llevó a cabo un duelo improvisado entre Galeno y Jack Morris. Ninguno de los dos llegó al combate con la novedad, ya que Morris competía en una lucha múltiple en la cartelera preliminar, y Galeno ya había vencido a KENOH previamente. Morris salió victorioso, superando a Galeno y asegurándose el título del Bloque B.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 21.09.2025

Light Cube Utsunomiya

617 Espectadores

1. AMAKUSA, Alejandro y Kai Fujimura vencieron a Jack Morris, Dragon Bane y Alpha Wolf (6:57) con la Hattrick de Fujimura sobre Bane.

2. HAYATA, Atsushi Kotoge y Ryo Hoshino vencieron a Junta Miyawaki, Daiki Odashima y Black Menso~re (8:18) con la Cancun Tornado de Hoshino sobre Menso~re.

3. N-1 Victory – Grupo B: Daiki Inaba [4] venció a Harutoki [2] (10:21) con la Crouching Passion.

4. N-1 Victory – Grupo A: Manabu Soya [6] venció a Ulka Sasaki [4] (7:08) con la Dando.

5. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [11] venció a Kenoh [8] (6:14) con un Galeno Special.

6. N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [10] venció a Naomichi Marufuji [10] (9:44) con un Backslide.

7. N-1 Victory – Grupo A: Daga [4] venció a Kaito Kiyomiya [8] (10:27) con un Front Cradle.

8. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [10] venció a Kazuyuki Fujita [8] (12:44) con un Strangle Hold Gamma.

9. N-1 Victory – Grupo A: Tetsuya Endo [8] venció a KENTA [8] (15:02) con un Tetsuya in the Sky.

10. N-1 Victory – Grupo B Representative Decision Match: Jack Morris venció a Galeno (10:26) con un Tiger Driver.

N-1 Victory – Clasificación Final

Grupo A:

1. Masa Kitamiya [10]*

2. KENTA [8]

-. Kazuyuki Fujita [8]

-. Kaito Kiyomiya [8]

-. Tetsuya Endo [8]

6. Manabu Soya [6]

7. Ulka Sasaki [4]

8. Daga [4]

Grupo B:

1. Jack Morris [11]*

2. Galeno [11]

3. Ricky Knight Jr. [10]

4. Naomichi Marufuji [10]

5. Kenoh [8]

6. Daiki Inaba [4]

7. Harutoki [2]

8. OZAWA [0]

* A la final