Elton Prince y Kit Wilson derrotaron a Chase University

Después que las parejas de Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) y Chase University (Andre Chase y Duke Hudsonn o pudieran conquistar el Campeonato de Parejas de NXT, al caer ante Gallus (Mark Coffey y Wolfgang), ambos terminaron enfrentados a retos.

En Vengeance, The New Day perdió los cetros ante Gallus, pero además el resto de equipos también se quedaron con las manos vacías.

Prince y Wilson fueron culpados por Chase University de la derrota ocurrida, por lo que los retaron a una lucha de parejas y aunque aceptaron, las cosas no salieron nada bien.

Pretty Deadly llegó al ring con una actitud completamente derrotista, sin ganas de luchas y completamente molestos, tristes y desalineados.

Durante todo el combate, los dos luchadores hicieron sin ganas. Hasta que accidentalmente golpearon a Chase, lo que hizo que empezaran a reaccionar.

La confianza llegó a Pretty Deadly, quienes empezaron a sacar lo mejor de su arsenal, no sin tener problemas con la Universidad, quienes tampoco iban a permitir sumar una derrota.

Sin embargo, apareció Thea Hail gritando y muy asustada lo que hizo que Hudson y Chase se distrajeran, para que Deadly se llevara el combate.

What just happened?!@theahail_wwe comes screaming out of nowhere and #PrettyDeadly somehow gets the victory.#WWENXT pic.twitter.com/6NH5zJZpjM

— WWE (@WWE) February 8, 2023