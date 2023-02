NXT: Jacy Jayne atacó a Gigi Dolin y se acabó Toxic Attraction

En la más reciente edición de NXT, se realizó en el evento estelar de la velada, un segmento entre Jacy Jayne y Gigi Dolin, de Toxic Attraction, el grupo que Mandy Rose llevó a la cima. Bayley regresó a NXT para su hacer su segmento denominado Ding Dong Hello!

Bayley empezó el show diciendo que tanto ella como su grupo, Damage CTRL, eran grandes fans de Toxic Attraction. Gigi y Jacy entraron juntas al ring, pero desde la caminata hacia el ring se sintió la tensión entre ellas. Misma que se transformó en gritos y acusaciones posteriormente porque ninguna pudo ganar el Campeonato Femenil NXT, dicen, por culpa de la otra.

Gigi aseguró que Jayne la necesitaba a ella, pero Jayne le dijo que, según ella, era mentira, pues era una estrella por sí misma. Bayley luego les preguntó si querían seguir juntas o que todo muriera entre ellas. Jayne dijo que cuando se enoja, se enoja profundamente, pero que pasara lo que pasara, Gigi siempre iba a ser una hermana para ella, cosa que Dolin también dijo de Jacy.

Jayne aseguró que podían darse una oportunidad más jutnas, como equipo. Dolin dijo que tal vez deberían buscar el Campeonato Femenil de Parejas NXT. O el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Bayley las felicitó, les dijo que se abrazaran y Gigi y Jacy se abrazaron y se levantaron el brazo entre sí en señal de victoria. Pero, de la nada, Jacy Jayne le dio una Superkick a Gigi Dolin y la atacó brutalmente.

OMG!

What did we just witness?! 😱😱😱#WWENXT pic.twitter.com/ISgolaFdQU

— WWE (@WWE) February 8, 2023