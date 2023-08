Elon Musk y Mark Zuckerberg están preparándose para una próxima pelea entre ellos que tiene en vilo a todo el mundo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Hablamos de dos de los hombres más ricos del mundo que son dueños de Twitter y Facebook, respectivamente. El enfrentamiento todavía no tiene una fecha anunciada pero se siguen dando pasos adelante, por ejemplo, con la reciente confirmación de Musk de que se retransmitirá en X, nuevo nombre de la red social del pájaro azul.

«La lucha de Musk vs. Zuck se retransmitirá en directo en X». «Todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos«.

Lo que no queda claro aún es si será en abierto o habrá que pagar para verla. De todas maneras, dejamos esa actualización para más adelante para hacernos eco de otra publicación del también dueño de Tesla en su social network. En esta, contestando a otra de WWE mostrando el final del combate de Roman Reigns contra Jey Uso por el Campeonato Universal Indiscutible en SummerSlam, dice que va a luchar al estilo de WWE, lo cual significaría que en realidad no será una pelea de MMA.

Am going with @WWE as my fighting style https://t.co/CggZ7HhrPQ

