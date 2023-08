Algo pasa con Ronda Rousey en WWE de un tiempo a esta parte. Dentro del vídeo de inicio de SummerSlam se hizo patente, cuando el combate programado entre «The Baddest Woman on the Planet» y Shayna Bazler apenas tuvo presencia. Y no lo olvidemos, hablamos de la luchadora más famosa de la historia de las artes marciales mixtas.

Como expongo, WWE apenas concedió importancia al duelo que disputaron Rousey y Baszler si lo comparamos con otros puntos del cartel. Y para terminar de hundirlo, el planteamiento del mismo poco ayudó, pues escenificar una pelea de MMA no fue efectivo, ante un público ya per se apagado en varios momentos del «premium live event».

Al menos, puede que sirva de impulso a Baszler, quien obtuvo una de sus mayores victorias desde que trabaja en WWE. Es más, debe servirle. De lo contrario, el balance del combate habrá sido totalmente negativo.

► Rousey y Baszler vs. WWE

Y según revela Dave Meltzer en la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, parece que la forma final del choque también se atragantó, ya que Rousey y Baszler tenían una idea que chocaba con la de WWE. Así lo cuenta el periodista.

«El combate de Ronda y Shayna no fue el mejor. Hubo problemas entre el equipo creativo de WWE y ellas en cuanto a cómo iba a ser, y no hay derribos en una pelea de MMA ni conteo de diez, o lo que sea. Pero la cosa es que tienes a gente ceñida a una mentalidad de deportes de combate y a otras personas en una mentalidad distinta, y de alguna manera, creo que esto fue perjudicial».