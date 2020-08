El Stunner de Stone Cold dejó a Byron Saxton con ojo morado

El 16 de marzo de este año, WWE presentó un especial del Día del 3:16 en honor a Stone Cold Steve Austin. Un merecido homenaje a esta legendaria figura de la lucha libre, que sin embargo, no salió muy bien para todos. Byron Saxton fue invitado al ring a celebrar con Stone Cold... y como es algo ya clásico en él, le hizo el Stunner a quien recibe una cerveza de parte de él. El problema fue que hubo un golpe bajo.

► Byron Saxton sacrificó su cuerpo por un buen segmento

That kick looked rough! 😂😂 https://t.co/K2IaJcftfJ — Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) March 17, 2020

"¡Esa patada fue dura!"

Stone Cold falló un poco en calcular el abdomen de Byron, y le dio una fuerte patada en la zona íntima. Y aunque se disculpó posteriormente, el dolor no desapareció tan rápido. Saxton fue invitado recientemente por Corey Graves para hablar en el podcast After The Bell y allí hablaron acerca de este momento:

"El fan en mí decía que estaba listo para recibir el Stunner, pero mi otro lado me decía: '¿Qué tal si lo arruinas? ¡Oh, Dios mío! ¿Saldrá esto bien?' Lo que más me preocupaba es que yo no bebo. ¿Qué tal si me emborrachaba y terminaba colapsando? Me estaba volviendo un poco loco. Bueno, al final lo hicimos y más allá de la patada baja, todo salió bien [risas].

"La peor parte vino después cuando Raw salió del aire, porque Austin y Becky Lynch nos dieron más Stunners a mí y a The Street Profits. La cerveza estaba goteando por todo el lugar. Luego de una patada, me quedé en el suelo, y en un momento dado, Stone Cold estaba atrapando más latas de cerveza. Bueno, yo estoy en el centro del ring, y él falla en agarrar una lata... ¡Y boom! ¡Me da en toda la cara! Eso fue lo peor de todo porque terminé con un ojo morado después. Dolió bastante ese golpe.

"Luego llamé a mi mamá y se rió de mí, me dijo que mejor no condujera porque seguramente olía todo a alcohol. Aún tengo ese traje en casa, pero nunca lo podré volver a usar porque está todo manchado. Pero, te digo, hombre, definitivamente es un gran honor. Fue un gran honor estar en esa posición y compartir el ring con Stone Cold. Dios, el yo de 15 años se preguntaba si eso realmente estaba pasando".

_____________________________________

Recuerda que el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.