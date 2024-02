El retiro de Johnny Gargano: «A los 40 años…»

Johnny Gargano siempre pensó que se retiraría de la lucha libre con 40 años. Faltando solo cuatro, ¿sigue con la misma idea? De ello habla el veterano de las cuerdas que actualmente se desenvuelve en WWE RAW -en realidad, está dando sus primeros pasos en el elenco principal- en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► El retiro de Johnny Gargano

«Siempre dije que me retiraría a los 40. Esa siempre fue mi meta de edad. Y a medida que nos acercamos a eso, todavía faltan cuatro años. Pero conforme nos acercamos, creo que aún tengo algo más por hacer. Quiero decir, como mencioné, regresé a WWE por una razón. Y aunque hubo discusiones para ir a otros lugares, al final del día le dije a mi agente que mi corazón estaba con WWE. Todavía quiero luchar en WrestleMania, todavía quiero ser Campeón Intercontinental, todavía no he ganado un título en el roster principal. Todavía tengo mucho por lograr y muchas historias por contar. Estoy emocionado por ello».

Gargano da continuación a estas palabras contando una curiosa historia de su relación con Shawn Michaels:

«Y como dije, mi última noche en la empresa fue muy emotiva. Y creo que Tommaso mencionó mis lágrimas y de dónde vinieron en ese programa. Y hay una historia que creo que solo he contado una vez antes, pero tengo una gran relación, lo cual es increíble, con Shawn Michaels. Él era mi héroe de la infancia, y pasé mucho tiempo con él. En mi última noche, sentí que era como una despedida por un tiempo. Fue gracioso decir ‘adiós por un tiempo’, pero literalmente seguía yendo al Performance Center con Candice. Llevamos al bebé al PC literalmente dos o tres meses después. Pero tenía este regalo para Shawn. Es una caja que contiene mi cinta para la cabeza de un TakeOver. Es la única persona, aparte de mí, que tiene una pieza de mi equipo de TakeOver. Lo hice para In Your House, donde tenía un atuendo inspirado en Shawn Michaels. Así que lo puse en una caja.

«Afortunadamente, tengo una esposa increíble que me ayuda con estas cosas. Incluí la cinta para la cabeza junto con una foto de Shawn y yo de cuando estaba en la escuela secundaria, y otra de cuando nos conocimos en ese TakeOver. Escribí una nota personal en la parte de atrás. Shawn la tiene colgada en su oficina; si ves alguna de sus entrevistas, la verás detrás de él, lo cual es genial. Le dije que no abriera el regalo hasta que estuviera listo para pasar por el telón. Quería estar emocionado en ese momento, y él sería el responsable de ello. Así que cuando se acercaba la hora, le entregué el regalo. Road Dogg estaba haciendo la cuenta regresiva, y justo cuando llegó el momento, Shawn abrió la caja. Al ver lo que había adentro, comenzó a emocionarse, y luego me abrazó. Cuando salí al escenario, aún estaba sintiendo esa emoción, lo cual se reflejó en mi actuación. Fue una experiencia inolvidable».