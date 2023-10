La lucha actual a juicio de Goldberg

«Hoy en día me entristece que estábamos teniendo esas historias, y no eran de solo 1 o 2 semanas, y luego terminaban… Eran historias de dos, tres o cuatro meses en los que tú y el otro tipo, o quienesquiera que fueran, estaban batallando entre sí». No hace mucho, Ted DiBiase pronunciaba estas palabras lamentando que en la actualidad de la lucha libre las historias no sean tan duraderas como antaño.

► El pro wrestling actual

Ahora vamos con otro gran nombre de la historia del pro wrestling como es Goldberg, con quien The Million Dollar Man nunca compartió el cuadrilátero. En su caso, hablando en el Chicago Sports Podcast, The Phenom aborda varias cuestiones sobre el estado de la industria en el presente en comparación a cuando era un luchador a tiempo completo; en realidad, aún no se retiró definitivamente.

«Las historias internas, no creo que seann mejores. Los personajes, estoy seguro de que no son mejores. Los tipos que están haciendo su cosa en este momento y liderando la carga, lo están haciendo muy bien, simplemente no son profundos. Eso es todo. Simplemente no son profundos. Es difícil tener un par de personas diferentes llevando la bandera y poder pasársela a la persona adecuada y seguir… Estoy tratando de mantener esto lo más neutral posible. Es difícil tener esa profundidad. Creo que les falta en esa área. Eso es todo. Punto final. No me gusta meterme en eso, no me gusta que la gente hable mal».

Goldberg no tiene contrato con WWE en estos momentos pero se espera que tenga al menos una lucha más con la que despedirse de su carrera. Iba a suceder hace unos meses pero finalmente el evento se canceló por motivos ajenos a él. Tendremos que esperar a ver qué novedades tenemos próximamente.

