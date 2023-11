«Todo el mundo tras bambalinas lo está comparando con un Edge joven. Es algo tosco en el ring, pero tiene algo y Vince [McMahon] cree que puede ser algo bastante grande, aunque tomará algo de tiempo. Una fuente nos dijo que ejecutivos de WWE están contentos con su mejora en el ring y que es bastante humilde y aplicado. Otra fuente dijo: ‘Vince lo ve como un futuro estelarista de WrestleMania. Eso debería decirte todo acerca de su futuro aquí en WWE‘«. Publicamos este informe en SÚPER LUCHAS en septiembre de 2021.

► El presente de Von Wagner en NXT

Más de dos años después, no ha vuelto a trascender nada parecido sobre Von Wagner, quien continúa abriéndose camino como luchador en desarrollo en NXT. Las grandes promesas llegaron enseguida pero su camino va poco a poco. En todo caso, los ojos que se posaron sobre él cuando salieron a la luz aquellas palabras acabaron descubriendo que no estaba preparado, que no lo está, todavía, que aún está verde incluso para ser estelar en la marca amarilla.

Tanto a la hora de luchar como de protagonizar segmentos o hacer promos, tiene mucho que mejorar. Pero en la empresa nunca han dejado de darle oportunidad. Sin ir más lejos, anoche tuvo un mano a mano con Bron Breakker, a quien no venció, aunque sí le hizo atravesar una mesa después del combate. Y al mismo tiempo él sabe perfectamente cuál es su situación. De ello estuvo hablando recientemente Von Wagner en una aparición en Busted Open Radio.

«Para ser sincero, en este momento, todo es un proceso. En este negocio, nunca puedes dejar de aprender y crecer como intérprete. Eso es precisamente lo que estoy intentando hacer. Estoy tratando de mejorar en todo. Ya sea que lleves 10, 20 o 30 años en esto, siempre puedes seguir aprendiendo. Alcanzas diferentes etapas en tu carrera en las que estás en un punto más alto, y en este momento, lo que más me preocupa es Bron Breakker. Te encuentras con obstáculos en tu carrera, y eso es lo que estoy experimentando en este momento».