Trent Seven enfrentará a luchador del CMLL en RevPro Uprising

Los shows delicatessen de RevPro se vienen sucediendo este año como no se recordaba en el historial de esta promotora, que vive un nuevo boom junto al resto del circuito británico.

Live In London 79 fue la muestra más reciente, donde entre otras cosas, antes de que Michael Oku y Luke Jacobs dejaran otra actuación para enmarcar y Zack Gibson causara impacto con su regreso, Trent Seven lanzó un interesante reto.

Convencido de que poco tiene ya que demostrar a los talentos habituales de RevPro, Seven dijo querer luchar contra el mejor gladiador mexicano de la actualidad de cara al evento Uprising. Desafío formalizado por RevPro, indicando que lo pondría en conocimiento del CMLL.

Ambas casas guardan buena relación desde hace años, y el pasado septiembre unieron fuerzas para Fantastica Mania UK. Allí, Trent Seven salió victorioso en sus dos implicaciones. Bajo la primera, formó tercia con Último Guerrero y Hechicero, derrotando a Michael Oku, Atlantis Jr. y Guerrero Maya Jr. Bajo la segunda, hizo dupla con Levi Muir, derrotando a Capitán Suicida y Guerrero Maya Jr.

Veremos si RevPro revela el nombre del rival de Seven antes de Uprising o conocemos la identidad del elegido previamente. Sea quien sea (¿tal vez Guerrero Maya Jr. por el bagaje en Fantastica Mania UK?) muy atractivo añadido al cartel de la cita del próximo 16 de diciembre.

Trent Seven is serious about his quest to be known as ‘The greatest luchador on the planet’ & has formalised the challenge for Saturday December 16th’s ‘Uprising’ that he put out this past Sunday in London.



We have sent word to @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/qszk2vWyw2