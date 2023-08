El plan de Stephen Thompson camino al título

Stephen Thompson quiere hacer una última carrera por el título, y no ve que Ian Garry le vaya a ayudar a conseguirlo.

Después de que su pelea con Michel Pereira en el UFC 291 fracasara debido a que Pereira no alcanzó el peso, Thompson (17-6-1 MMA, 12-6-1 UFC) quiere mirar hacia adelante.

Peleas con los contendientes en ascenso Jack Della Maddalena y Garry son divertidos emparejamientos estilísticos que él entretendría, pero después de que el ex campeón de peso wélter de UFC Kamaru Usman lo llamó, esa es la pelea que «Wonderboy» quiere.

«Le dije a la UFC: ‘Mira, pelearé contra los JDM. Lucharé contra los Ian Garrys. Sólo denme un campo de entrenamiento completo’«, dijo Thompson en su canal de YouTube. «Y unos días después, he aquí que Kamaru Usman me llama…». Vamos.

«Estaba dispuesto a pelear contra JDM, Ian Garrys y Shavkat (Rakhmonov). Pero entonces me llama un tipo, el aspirante número 1, el ex campeón de la UFC, uno de los mejores luchadores. Era un tipo con el que pensé que me enfrentaría algún día y nunca lo hice, y creo que él pensaba lo mismo. Y yo le dije: ‘Hagamos que esta pelea suceda. ¿Estás de broma?».

► Reorientar la carrera de Stephen Thompson

Thompson, dos veces aspirante al título, ha dado muchas oportunidades a contendientes de rango inferior, en las que ha perdido algunos combates y se ha impuesto en otros. Cree que es justo que pelee contra un peso welter de mayor rango para variar.

«He estado peleando hacia atrás desde Tyron Woodley, aparte de Gilbert Burns, para ser honesto con usted», dijo Thompson. «He estado peleando hacia atrás. He estado luchando contra esos 13: los Geoff Neals, los Vicente Luques, los Belal Muhammads. Intenté conseguir esa pelea con Michel Pereira, que creo que estaba 15 o 13 en el ranking -no lo recuerdo-, pero dándoles a estos chicos una oportunidad«.

«Quiero demostrar a la UFC, y no sólo a la UFC, sino también a los aficionados, que no soy un portero. Yo no soy un portero. Tengo un pequeño margen para hacer lo que quiera en el mundo de la lucha. Tengo 40 años, y cuando veo una oportunidad de ir a por otro título antes de que se acabe, cuando Kamaru Usman me llama, estoy como – amigo, no hay duda. No hay duda».

Thompson sabe que ha tenido reveses recientes ante Belal Muhammad y Gilbert Burns, pero ve una victoria sobre Usman como un billete para una oportunidad por el título.

«Leon Edwards», dijo Thompson. «Cuando venza a Kamaru Usman, ése es mi plan: ése es a quien quiero».