El nuevo tatuaje de Cody puede ser un obstáculo, dice Tony Khan

Nadie está dejando pasar la oportunidad de comentar el tatuaje que Cody se hizo en el cuello. Casi está teniendo más protagonismo que su derrota ante MJF, lo cual es bueno para él, aunque no tanto para el rudo. Pero sí, la fanaticada no para de hablar acerca de ello y los periodistas no pudieron evitar preguntarle a Tony Khan en la conferencia de prensa después de la celebración de Revolution, el primer PPV de AEW en 2020.

► El nuevo tatuaje de Cody, ¿un obstáculo ?

El presidente de la compañía indicó que dicho tatuaje tiene dos caras por las que puede mirarse.

«Es una mezcla de reacciones. Cuando me preguntó al respecto le dije que lo apoyaba en todo momento. Pero para algunos roles principales, le va a ser más complicado ser Bruce Wayne. Puedes hacer muchas cosas cuando hablas de una marca luchística. La forma en que Cody se presenta y su instinto son fuera de serie. Le dije que apoyaba la decisión, pero que existen dos lados. Puede darle un aspecto de tipo duro en el encordado, pero podría ser un obstáculo si quiere hacer ciertos papeles principales. Pero creo que quiere ser ese tipo duro y creo que eso es genial. Creo que es increíble».

En la misma conferencia, Khan también habló acerca de su relación con New Japan Pro Wrestling.

«Son una gran empresa y mucha de mi gente ha hecho grandes cosas allí. No tengo problema con que los chicos vayan allí siempre y cuando eso no interfiera con nuestros shows de los miércoles y con nuestros PPVs. Pero en realidad no ha sido una calle de doble sentido. No he visto a muchos de sus muchachos aquí y no tengo noticias suyas a menudo. Si me están viendo, de nada por todo lo que he hecho por ustedes«.

Por último, comentó además acerca de las llegadas a la empresade Jeff Cobb y Lance Archer.