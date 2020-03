Finalmente Matt Hardy ha abandonado WWE. Después de muchos rumores, de muchas insinuaciones, de muchos informes, el veterano luchador ha puesto fin a su aventura en esta empresa. Quiere tomar las riendas de su carrera y llevar a su personaje a donde cree que debe estar, lo cual no cree que quieran hacer en el imperio McMahon. Ahora es agente libre y puede firmar con la compañía que quiera. Al mismo tiempo, ha dejado la puerta abierta a un futuro regreso a la Gran W, agradeciendo a todos por cómo lo han tratado siempre. Pronto veremos cuál es su siguiente paso.

Como era de esperar, esta noticia está provocando todo tipo de reacciones y Ryback no ha querido dejar pasar la ocasión. No hace mucho, el también luchador independiente dio su opinión acerca de que otro asunto candente relacionado con WWE.

Hablando de su antiguo compañero de vestidor, comentó lo siguiente en su podcast, Conversations with The Big Guy:

«Me encantó lo que pasó con Randy Orton y Matt Hardy. Me encanta cuando Matt Hardy es como Kenny, de South Park. Y estaba con Randy, que es uno de los mejores. Hubiera estado bien otra semana con los dos. Estaba funcionando, de verdad lo pienso, y Matt estaba haciendo un trabajo fenomenal. Me gustaba porque no era una historia sin sentido más. Prefiero que esa sea la historia para que Matt Hardy se vaya a que lo pongan en televisión sin entrada con un tipo a quien quieren impulsar durante dos minutos. Eso no significa nada. Estaban desarrollando una historia y me encantó«.