El joven Terry Yaki tiene como meta trabajar en WWE

Terry Yaki está comenzando a hacerse un nombre en la lucha libre profesional independiente trabajando en promociones reconocidas como GCW o ACTION. Además, también ha tenido algunas oportunidades en AEW, que de momento no lo han llevado a firmar un contrato a tiempo completo con la compañía. De todas maneras, a sus 21 años, tiene toda una vida luchística por delante. Aún así, como señaña en su reciente entrevista con Jeremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight, tiene como meta a corto plazo trabajar en WWE.

> WWE, la meta de Terry Yaki

“Objetivos a corto plazo, quiero hacer algunas cosas con la WWE, con suerte. Trabajo extra o algo así. Realmente, solo mostrar más mi cara y luchar en la costa oeste”.

El joven guerrero también comentó sobre si ha habido algún contacto con la compañía McMahon:

“No los he contactado, no me han contactado. Todavía no los he contactado. Lo haré pronto. Siento que quiero estar más listo para ser presentado de esa manera. Siento que estoy listo, pero al final del día, todavía tienes esas dudas sobre ti mismo. Decíamos objetivos a corto plazo, hacer que mi cara se divulgue más. Hago eso ahora, pero hacerlo a un nivel más nacional o global. Poner mi cara allí. Realmente depende de mí. Tengo que contactarlos. He golpeado a Gabe Sapolsky antes. Dijo que trataría de conseguirme lo que sea. Lo haré de nuevo”.

Y apuntó además que tiene otros objetivos a largo plazo:

“Quiero llegar a Japón. Quiero viajar mucho, así que tal vez eso sea a largo plazo. Quiero viajar mucho y decir que luché en Japón, Canadá, México, en todo el mundo, quiero luchar para una promoción en Corea. Soy negro, blanco y coreano, así que siento que sería genial luchar en Corea debido a mi herencia”.