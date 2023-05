Brian Kendrick aclara su reciente retorno a la WWE

Primero se dijo que Brian Kendrick produjo la lucha de Bad Bunny en Backlash. Luego que en realidad solo lo entrenó. ¿Qué tiene que decir él? De ello estuvo hablando durante un reciente episodio del podcast Hitting The Turnbuckle. El que fuera Campeón de Peso Crucero o Campeón de Parejas junto a Paul London aclara que en realidad la compañía lo recuperó para entrenar al rapero boricua para su combate con Damian Priest debido a que también lo había entrenado para WrestleMania 37, donde unió fuerzas al mismo Arquero Infame contra The Miz y John Morrison.

> Brian Kendrick, entrenando a Bad Bunny

“Fue para el combate de Bad Bunny y Damian Priest. La compañía me contrató, pero fue porque hace unos años, cuando tuvieron su lucha por parejas, trabajé con ellos. Creo que debido al nivel de comodidad que habíamos construido con Bunny y yo, me pidieron que volviera para eso”.

Kendrick también dedicó elogios tanto a Bunny como a Logan Paul:

“Sí, no he conocido a Logan, pero creo que ambos están muy motivados. Quieren ser buenos en esto. Sé que Bunny entrenó mucho, estuvo entrenando durante meses. El combate me pareció increíble”.

23 años son los que tiene la carrera de Brian Kendrick como luchador profesional y continúa en activo; además, maneja su propia escuela, Wrestling Pro Wrestling. En 2023 ha tenido siete combates en diferentes promociones independientes, ganando el Campeonato BCW. Todavía no se sabe cuando va a retirarse, pero no hace mucho él mismo adelantaba que le gustaría tener su lucha de despido con Bryan Danielson, quien actualmente se encuentra en AEW. Veremos también si próximamente vuelve a la WWE.

¿Qué opinas de Brian Kendrick?