Finalizando el mes de abril, Chavo Guerrero saltó a la palestra al atacar con dureza a Rey Mysterio por sus continuos tributos a Eddie Guerrero. Quienes lo pensamos dos veces entendimos rápidamente que debía estar jugando con los fanáticos y así lo confirmó él mismo poco después. También quiso rectificar públicamente para calmar los ánimos de quienes les encanta ofenderse. Y más tarde incluso dijo que le encanta que Mercedes Moné rinda tributo a su tío. Más recientemente, hablando con Chris Van Vliet, volvió a abordar el tema.

> Chavo Guerrero y los tuits sobre Rey Mysterio

“Mira… lo he dicho antes y Vince lo cree al 100%, al igual que Jerry Jarrett [también lo hizo]. Problemas reales crean dinero real. Esto no es nada que no haya hecho en 2007, es lo mismo: ‘Quieres ser un Guerrero, nunca serás un Guerrero, estás celoso de nosotros’, y todo eso y la gente simplemente se aferró a eso. Bueno, ¿se olvidaron? No lo sé, pero lo que sucedió fue que hice un evento virtual de firma de autógrafos de Nick con Captain’s Corner y alguien me preguntó si estaba feliz de que Rey Mysterio apareciera en WrestleMania con la música de Los Guerreros, mi voz, la voz de Eddie, nosotros registramos eso. Viva La Raza, esa era nuestra voz. Así que miré a [Nick], y él me miró a mí, así que comencé a jugar con él un poco.

“Justo antes de eso, en la entrevista, había dicho que todo se trata del amor. Creo que me dio un Bud Light, así que estaba bebiendo un Bud Light y dije: ‘¿No está Bud Light haciendo lo LGBTQ? No sé por qué todos están tan enojados por eso, a quién le importa. Si eres genial, entonces eres genial, si eres un idiota, entonces eres un idiota’. Nadie está escuchando esa parte, todos solo quieren escuchar lo que quieren escuchar. Así que dije eso y un poco en broma, nos reímos un poco hablando de cómo Dominik es probablemente un Guerrero y fue 100% sarcasmo. Cuando terminamos, Nick me mira y dice: ‘Guau’. Yo estaba como: ‘Vamos, estoy jugando’, y él dice: ‘Hombre, fue como real, como si la gente realmente pudiera saltar sobre eso’.

“Nick Hausman me envía un mensaje diciendo: ‘Oye, estás en todas las noticias’. Como si el New York Times publicara sobre eso. Le dije: ‘¿En serio?’. Ya sabes, bromeando como: lamento que nadie sepa quién es Rey Mysterio Sr., pero querías ser un Guerrero, siempre quisiste ser un Guerrero, fue muy irónico. Le envié un mensaje y le dije que mirara mi próximo tuit. Entonces fue cuando envié este último tuit sobre él siendo Guerrero y usando el nombre de Guerrero para su propio beneficio. Podría ser real, si estuviera realmente enojado, realmente podría hacer esto a la gente y aferrarse a él. La gente comenzó a volverse loca, así que finalmente, comencé a jugar con ellos y mordieron el anzuelo, eso es ser un rudo“.

“Es el arte de las reacciones. La gente olvida eso… Sí, estoy haciendo cosas en Hollywood, pero sigo siendo un luchador profesional. Eso es lo que ha alimentado a mi familia durante más de 85 años, más de 85 años es la lucha libre profesional. Eso es lo único. Estoy haciendo cosas de lucha libre profesional en Hollywood, pero todavía estoy conectado a ese mundo. Así que me divertí un poco y la gente todavía, quiero decir, literalmente, alguien más me dijo… Podría levantar mi teléfono ahora mismo y comenzar a revisar los tweets. No quieren mirar los otros tweets en los que puse que bueno, chicos, no era real. Son como: ‘Sí, solo te estás retractando’. Dios mío, ¿son ustedes realmente tan fáciles? Me encantan los fanáticos de la lucha libre porque son así de fáciles. Quieren creer lo que quieran y no conozco nada más así, excepto tal vez una telenovela. Quieren creérselo tanto”.