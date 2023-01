El insulto de Rhea Ripley que la WWE captó en Raw

Durante el Monday Night Raw de esta semana, The Judgment Day particiaron en un Tag Team Turmoil Match por la contención al Campeonato Indiscutible de Parejas que tienen en su poder The Usos. Finn Bálor, Damian Priest y Dominik Mysterio, con la ayuda de Rhea Ripley, salieron victoriosos y posteriormente se encararon con los samoanos. Y no solo eso sino que después del programa le enviaron un mensaje a todo The Bloodline. Esta puede ser una rivalidad realmente interesante si la WWE toma ese camino, lo cual no es seguro.

► El insulto de Rhea Ripley en Raw

Dicho esto, nos detenemos un momento en el combate para descubrir un momento en el que Rhea Ripley insulta a Cedric Alexander mientras este estaba atacando a Finn Bálor. Como bien sabemos, las Superestrellas tienen cierta libertad para hablar o comportarse como consideren de acuerdo a sus personajes, no todo está escrito al cien por ciento, menos aún ahora que Vince McMahon no es el jefe creativo. Y en ocasiones esa improvisación sale bien, y en otras no. En esta… cada uno tendrá su opinión. A continuación, vemos lo sucedido:

Rhea Ripley llama “d*ckhead” a Cedric Alexander, lo cual se podría traducir como “gilipoll*s”, el cual no es un término que suela utilizarse en la compañía y mucho menos que la misma escribiría en un guion para que la integrante del Judgment Day lo utilizara. Tampoco parece que vaya a tener consecuencias para ella, aunque probablemente la habrán avisado de que no vuelva a utilizarlo. Al final, queda en un momento curioso, sin más, que está dando que hablar, pero que probablemente no irá a ningún sitio.

¿Qué os parece el insulto de Rhea Ripley? ¿Pensáis que podría tener consecuencias?