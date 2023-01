The Judgment Day envían un mensaje a The Bloodline

The Judgment Day son los nuevos contendientes al Campeonato Indiscutible de Parejas WWE después de que Damian Priest y Dominik Mysterio ganaran esta noche en Raw un Turmoil Match con ayuda de Rhea Ripley. Finalizando el 2022, Priest quería enfrentarse a The Bloodline – “Sería una mentira, si no dijera en algún momento, necesitamos a The The Judgment Day y Bloodline enfrentándose. Quiero que mi nombre viva para siempre. Quiero la fama y la fortuna y el estrellato que viene con ser la superestrella principal de la WWE. Tengo que hacer eso, tengo que luchar contra Roman Reigns. Eso tiene que suceder en algún momento, estoy seguro de que sucederá. Nos cruzaremos en el futuro” – y finalmente va a hacerlo.

► The Judgment Day, a por The Bloodline

Y después de combate en el programa de la marca roja, el Día del Juicio Final le enviaron un mensaje al Linaje:

DP: “50 minutos, sin sudor. Desde el día uno vengo diciendo que mi nombre vivirá para siempre y ahora no es solo mi nombre, sino el nombre del Judgment Day y de cara miembro, y eso empieza con algo de oro. Así es como van a recordar nuestros nombres. Bloodline, vamos a por vosotros“.

DM: “Ahora tenemos que encargarnos de unos negocios, es momento de celebrar, al estilo del Judgment Day. Pero antes tenemos que ir a ver cómo se encuentra Finn“.

Finn Bálor estuvo en la lucha por la contención al título pero llegó un momento en que no pudo continuar y la abandonó. No parece que aquí haya ninguna historia, simplemente cuestiones luchísticas. Veremos qué sucede próximamente cuando el Judgment Day se vean las caras con The Bloodline, si Priest y Bálor, o Priest y Mysterio, o Mysterio y Bálor, son quienes destronan a The Usos.