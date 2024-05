Kurt Angle fue inducido al Salón de la Fama de la WWE en 2017 así que puede entender lo que sienten quienes reciben ese honor, dentro de que cada persona lo vive de una manera distinta. Ahora, ¿cómo vivió él la ceremonia de inducción de 2024? De eso habla en el episodio más reciente de su pódcast, The Kurt Angle Show.

► El gran momento del WWE Hall of Fame 2024

«Lo que realmente me impactó fue la esposa de Muhammad Ali. Hombre, la conocí, es una mujer fabulosa. Quiero decir, Muhammad Ali fue uno de los mayores héroes deportivos de mi vida. Lo adoraba. Me encantaba su carisma, su habilidad como atleta. Fue simplemente increíble, y lo que hizo por los afroamericanos y su liderazgo en esa comunidad es simplemente extraordinario. Le tengo un respeto inmenso. Muhammad Ali encendió la antorcha en los Juegos Olímpicos, mis Juegos Olímpicos. Él fue la figura a la que realmente admiré en Rocky de la película Rocky. Esos son mis dos mejores atletas, aunque uno no sea un atleta real».

With an unmatched flair and undeniable charisma, Muhammad Ali becomes a legend in the worlds of professional boxing and pro wrestling, and "The Greatest" is enshrined into the WWE Hall of Fame Class of 2024.#WWEHOF pic.twitter.com/XCEj3407vF — WWE (@WWE) April 6, 2024

► La inducción de Paul Heyman

«Paul era mi favorito para trabajar. Él ideó tantas historias increíbles, y la forma en que se llevaba a sí mismo, y cómo siempre estaba preparado, ya sea que estuviera escrito o si tenía que improvisar. El tipo es asombroso. Quiero decir, él crea las mejores cosas. Y lo que logró con Roman Reigns en estos últimos años no es menos que increíble. Mantuvo esa historia muy intrigante. Sabes, pensé que iba a volverse aburrida o se agotaría. Y, ya sabes, que íbamos a pensar: ‘Bueno, pasemos a otra cosa’. Pero realmente hizo un gran trabajo manteniendo esa historia en marcha. Fue asombroso.»

¿Compartes la opinión de Kurt Angle?

"This is not a lifetime achievement award… YOU AIN'T SEEN NOTHING YET!" 👏👏👏@HeymanHustle closes his #WWEHOF speech with a SPOILER: He's JUST GETTING STARTED! pic.twitter.com/D3YnENSAtW — WWE (@WWE) April 6, 2024