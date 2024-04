Esto a causa de que muchos fans criticaron a WWE por inducir a Ali, porque consideraban como «una afrenta a los Estados Unidos» el rendirle homenaje a una persona que se negó a combatir por los Estados Unidos e ir al ejército. Sin embargo, Undertaker se mostró molesto por estas críticas.

Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway:

► The Undertaker defiende inducción de Muhammad Ali al Salón de la Fama WWE

«Estuve allí y estaba tan emocionado de estar allí y poder inducir a Muhammad Ali. Me alegra que hayas sacado eso a colación. Así que recibí un poco de críticas por parte de la comunidad de veteranos. Para las personas que no lo saben, Muhammad Ali, no sé quién no lo sabría esto, pero Muhammad Ali se negó a unirse al ejército.

«No quería ir a Vietnam. No entendía por qué iba a ir 6 mil millas lejos de casa para pelear contra alguien con quien no tenía por qué pelear… y no lo hizo y terminó perdiéndolo todo. Para ser honesto, durante gran parte de mi vida, me resentí con Ali por eso.

«Pero cuando miras todo lo que Muhammad hizo y ni siquiera el aspecto atlético de ello, ni siquiera el lado del boxeo, sino las cosas que hizo como humanitario y todo. No estoy de acuerdo, todavía no estoy de acuerdo con no ir. Tu país te pidió que fueras a hacer algo, podrías hacerlo.

«Así soy yo y yo no lo haría, yo si iría al ejército, pero cuando piensas en la convicción que debe haber tenido en las creencias, una creencia tan fuerte en lo que él consideraba correcto y lo que no. Lo sacrificó todo».

The Undertaker comparte opiniones políticas fuertes y sabe que muchas personas están en desacuerdo con él. Sin embargo, dijo que no va a permitir que nadie lo insulte ni cuestione su lealtad a los Estados Unidos de América.

«Creo que también fue como que mucha gente escribió: ‘Pensé que Undertaker era un patriota’. ¡Hombre, que besen mi trasero! Que besen mi trasero de patriota. Me molestó un poco. Hay muchas razones… entiendo algo de eso, pero recibir odio por inducir a Muhammad Ali. Quiero decir, por favor».