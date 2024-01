El consejo de Daniel Cormier a Michael Chandler

El excampeón de dos divisiones de la UFC Daniel Cormier cree que Michael Chandler está empleando un enfoque equivocado en lo que respecta a su deseada pelea contra Conor McGregor.

Se esperaba que McGregor, extitular del peso pluma y del peso ligero, hiciera su regreso en 2023 tras recuperarse de la fractura de pierna que sufrió contra Dustin Poirier en julio de 2021.

El regreso del irlandés se anunció a principios de año, con McGregor entrenando frente a Chandler en The Ultimate Fighter antes de un enfrentamiento previsto en la final.

Pero después de que la final pasara sin que los entrenadores chocaran, todas las demás fechas potenciales de este año también cayeron con la ausencia del polarizador dublinés en la jaula. Y mientras que los problemas con la USADA fueron aparentemente los culpables del retraso, el regreso de McGregor a la piscina de pruebas no ha acelerado las cosas.

Recientemente, McGregor expresó su frustración por el trato recibido y la falta de una pelea de regreso mientras asistía a la tarjeta de boxeo «Day of Reckoning» en Arabia Saudita. Todo el tiempo, ha descartado con frecuencia a Chandler como una certeza cuando se trata de su oponente.

► Cormier le dice a Chandler: ¡Demuestra que no estás «desesperado»!

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, el ex luchador convertido en comentarista de color Daniel Cormier dio sus últimos pensamientos sobre la situación McGregor y Chandler, que sigue sin resolverse a medida que se acerca el nuevo año.

A pesar de su habitual inclinación por la alta actividad, Chandler no ha competido desde noviembre de 2022 y ha expresado constantemente su voluntad de esperar el tiempo que sea necesario para que el enfrentamiento con McGregor llegue a buen puerto.

«DC», sin embargo, cree que una mirada un tanto «desesperada» por parte de Chandler solo se suma a la actitud desdeñosa de McGregor hacia la pelea. Con eso en mente, animó al excampeón de Bellator a cambiar públicamente de enfoque.

«Todo esto es como una telenovela… una telenovela de artes marciales mixtas«, dijo Cormier. «Mike ha estado constantemente persiguiendo a Conor. Es hasta el punto ahora donde – no me gusta decir esto, porque Chandler es uno de mis amigos – es casi desesperante pelear con Conor McGregor. Porque, a cada paso, ha estado de acuerdo, ha dicho, ‘De acuerdo’, ha hecho concesiones. Casi ha estado de acuerdo y ha hecho todo lo posible para asegurarse de que esa pelea siga ocurriendo«. McGregor, por su parte, sigue jugándosela a la izquierda.

«Sólo creo que él está haciendo eso y se siente cómodo haciéndolo debido a los comportamientos que Mike está mostrando. Mike sigue mostrándole que independientemente de lo que le dé, lo va a aceptar», continuó Cormier. «Mike sigue aceptando este comportamiento. En algún momento, Chandler va a tener que decir, ‘Al diablo con esto, voy a seguir adelante’ …. Eso (la pelea) no va a suceder…. Declara públicamente que no estás desesperado por esta pelea. En este momento, esencialmente le has dado (a McGregor) todo el poder».

Desde su llegada al escenario más grande de las MMA, Chandler ha ido 2-3 dentro del Octágono, derrotando a Dan Hooker y Tony Ferguson, pero cayendo ante Charles Oliveira, Justin Gaethje, y Dustin Poirier.

Mientras que muchos han señalado a «Iron» como el mejor emparejamiento estilístico para la tan esperada pelea de regreso de McGregor, el dublinés no parece convencido. Queda por ver si tiene otro oponente en mente o simplemente no está tan cerca de un regreso como muchos han esperado durante mucho tiempo.