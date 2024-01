Chael Sonnen y la sinceridad de Conor McGregor

El ex retador al Campeonato de Peso Medio de la UFC, Chael Sonnen, ha opinado sobre la larga espera para el regreso de Conor McGregor.

The Notorious» no ha peleado desde su desafortunada lesión en UFC 264 hace casi 36 meses. A principios de año se anunció un combate entre el irlandés y el ex campeón ligero de Bellator Michael Chandler, pero aún no se ha materializado.

Más recientemente, Chandler, que no ha peleado en todo el año, sugirió que McGregor está retrasando deliberadamente la pelea para tratar de librarse de hacer batalla con ‘Iron’.

► «Va en serio» – Chael Sonnen sobre Conor McGregor

Durante un reciente video en su canal de YouTube, ‘The Bad Guy’ habló en defensa de McGregor. Destacó una entrevista que el dublinés concedió en el evento de boxeo The Day of Reckoning en Arabia Saudita.

Allí, ‘The Notorious’ habló de sus ansias por volver al octágono y sugirió que la UFC es la responsable del retraso.

«Ver a Conor luchando por su posición, y luchando por el número uno, y luchando por ese estatus, y luchando por la capacidad de salir y actuar y competir y entretener a todos ustedes, me gustó, pensé que era un momento muy humilde», dijo Sonnen. «

Pensé que era una cosa muy cool que Conor estaba abogando por su caso en dos direcciones diferentes. Se lo está suplicando a la UFC, y no está contento con lo que sea que esté retrasando su regreso, y por ahí, está siendo muy sincero cuando les dice a ustedes, ‘Cualquiera, cualquier peso, en cualquier momento’, está hablando en serio.»

Sonnen dejó en claro que McGregor está muy consciente y cómodo con que su próxima pelea sea contra Chandler. Su charla de otros oponentes es probable que sea sólo para dejar claro que está listo para ir tan pronto como sea posible, independientemente del oponente.

Él entiende que va a ser una clase de peso determinada y una fecha determinada contra específicamente Michael Chandler», explicó Sonnen. «Él entiende eso, pero cuando dice que cualquiera, que no es su manera de tratar de rehuir Chandler»

«Esa es su manera de hacer que, de inmediato, ‘Cualquiera que me puedas dar, cuando me lo puedas dar, lo haré con Chandler pero no quiero esperar. Si tienes a alguien que sea aún más rápido, quiero hacerlo aún más rápido’. Está siendo sincero».