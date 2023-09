El cine, prioridad de Kurt Angle sobre sus lesiones

«Cada día, todos los días, siento dolor en la espalda, el hombro. Mis rodillas están bien. Mis rodillas se sienten estupendas. Se recuperaron realmente bien. Mis rodillas están al 100%. Pero mi cuello, mi espalda y mi hombro… tengo mucho dolor durante todo el día y toda la noche. Así que es algo con lo que simplemente tengo que lidiar hasta que me someta a estas cirugías y hasta que me recupere». Kurt Angle contaba anteriormente que no se encuentra demasiado bien de salud.

► La prioridad de Kurt Angle

Lo hizo también más recientemente en su pódcast, The Kurt Angle Show, pero si entonces utilizaba aquellas palabras para explicar también que seguramente nunca vaya a volver a los encordados, en esta ocasión van de la mano de que en realidad tiene como prioridad terminar su próxima película.

«Debo someterme a una cirugía de reemplazo de hombro. Descubrí que necesitaba la cirugía hace aproximadamente seis meses. Mi médico me lo informó antes de inyectar Novocaína. En este momento, estoy recibiendo inyecciones en mi hombro… Mis rodillas están en buen estado. Mi espalda está aceptable. Mi cuello no está tan mal, pero mi hombro me está causando bastante dolor. Así que, eventualmente, tendré que someterme a una cirugía de reemplazo de hombro. De hecho, quiero hacer esta película primero antes de hacerlo«.

Cabe mencinonarse que el WWE Hall of Famer tiene dos películas en producción.

, en la que comparte elenco con Eric Roberts y cuya sinopsis es la siguiente: Tras el impacto de un meteorito en la corteza terrestre que causa una devastación extrema, una plaga inexplicable arrasa con la población de un pueblo, convirtiendo a las personas en zombis. Los escasos supervivientes del pueblo buscan refugio donde puedan hacer un último intento por sobrevivir. Thy Will Be Done , que contará esta historia: Stefani Bennett es una detective ejemplar de la ciudad, asignada a resolver una serie de muertes misteriosas. Encuentra orientación en el antiguo compañero de policía de su padre, así como en el líder espiritual de la familia desde hace mucho tiempo, el Padre Arland Anthony, quien tiene un interés personal en ayudar a Stefani. Todos los fallecidos son, o alguna vez fueron, miembros de su parroquia.