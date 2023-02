Edwards apunta ventajas favorables antes UFC 286

El campeón de peso welter de UFC, Leon Edwards, cree que tiene una ventaja significativa sobre Kamaru Usman en lo que respecta a la ubicación de su próxima pelea de trilogía.

En agosto pasado, Edwards brindó uno de los momentos más destacados de 2022 cuando destronó al rey de las 170 libras, Usman, que había reinado durante mucho tiempo, por cortesía de un brutal nocaut con una patada en la cabeza . Ahora, habiendo tomado el oro en los Estados Unidos, “Rocky” buscará defenderlo en su tierra natal.

A principios de este mes, se confirmó que Edwards chocará con “The Nigerian Nightmare” una vez más, poniendo el cinturón en juego en el evento principal de UFC 286 . La cartelera se colocará dentro de The O2 Arena en Londres, marcando el primer pago por evento de la promoción en el Reino Unido desde 2016.

Habiendo pasado gran parte de su carrera en UFC viajando, y después de perderse un evento estelar en la capital de Inglaterra cuando el COVID-19 descartó su enfrentamiento planeado con Tyron Woodley , Edwards está comprensiblemente emocionado ante la perspectiva de defender su título recién ganado cerca de casa.

Por otro lado, Usman parece igualmente entusiasmado con la ubicación . Rápidamente declaró después de su derrota en UFC 278 que esperaba recuperar su lugar en el trono en el patio trasero de su rival.

Pero habiendo visto eso, el campeón ha sugerido que Usman no sabe en lo que se está metiendo, tanto en términos de la atmósfera como de su forma en casa.

“Va a ser una atmósfera totalmente diferente de lo que él piensa. Creo que esta es la primera vez que viene al patio trasero de alguien. He peleado toda mi carrera en los patios traseros de otras personas. Estoy acostumbrado a eso. Veamos cómo reacciona. va a ser una tarea difícil para él”.

Edwards también trató de recordarle a Usman su sólido historial en el Reino Unido.

“Y un punto más, nunca he perdido en el Reino Unido, amateur o profesional. Nunca he perdido una pelea en el Reino Unido. Para que Usman venga al Reino Unido, mi espectáculo principal en Londres por el cinturón, simplemente no puedo ver cómo lo logra… Aficionado, fui 10-0 en el Reino Unido, y luego profesional hasta que llegué al UFC”.

Después de quedar invicto como aficionado, Edwards encontró el éxito en la escena regional del Reino Unido, sobre todo bajo la bandera BAMMA. Sin embargo, Edwards sufrió un revés en su tierra natal, aunque no por su pedigrí de pelea. En 2012, fue descalificado contra Delroy McDowell luego de conectar un rodillazo ilegal.