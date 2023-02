Yair Rodríguez habla sobre cambio a peso ligero

Yair Rodríguez está listo para participar en su primera pelea de campeonato en la coestelar de UFC 284, contra Josh Emmett por el título interino de peso pluma. El vencedor obtendrá una oportunidad por el oro indiscutible contra el actual rey de las 145 libras, Alexander Volkanovski, quien encabezará el próximo pago por evento.

‘El Pantera’ ha estado peleando en UFC desde 2014, compitiendo en la división de peso pluma. Curiosamente, el mexicano prevé un eventual ascenso a la división de peso ligero en el futuro. En una entrevista con TMZ Sports, Yair Rodríguez dijo:

“Creo que a medida que envejezco, creo que es más realista. Cada año que pasa, ya sabes. Así que probablemente sí, será un día en el que decida llegar a las 155 libras. Va a ser mucho más fácil para mi cuerpo, porque por supuesto, mi edad, necesito entender eso. Y probablemente me vaya mucho mejor en esa división”.

Reconociendo sabiamente los efectos perjudiciales de perder demasiado peso, Rodríguez también habló sobre las luchas de reducción de peso que soportan los boxeadores:

“Es solo que fue una lucha para cualquiera que intentara ganar peso. Es difícil, ya sabes, bajé entre 35 y 40 libras cada vez que voy a pelear. Así que eso es todo lo que tengo que perder. Sé que no lo hago”. parezco pesado, no lo soy. Soy un poco delgado y alto, es interesante porque se necesita mucho trabajo para llegar a las 145 libras. Nunca perdí el peso antes y no planeo hacerlo nunca. Ese es el primer trabajo por hacer”.