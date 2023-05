Edge es uno de los luchadores que participan en el torneo por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE que mañana en SmackDown buscará un segundo finalista después de la clasificación de Seth Rollins el lunes en Raw. El miembro del Salón de la Fama siempre es un favorito y a quien escribe estas líneas le encantaría que él fuera el primer monarca; aunque debe aclarar que si tuviera que elegir a uno de todos sería Sheamus. De todas maneras, a la Rated-R Superstar seguramente no le importa en absoluto esta opinión.

> Edge, a por el nuevo título de WWE

Dicho esto, en un reciente video en Twitter, Edge expresó sus ganas de ganar el cinturón y cómo eso afectaría a su retiro:

“Hola a todos. Así que esto no es una especie de promo de lucha libre planificada ni nada. Estoy sentado en lo que es mi segundo hogar, un ring de lucha libre, tratando de hacer algunas repeticiones antes de SmackDown mañana por la noche, donde enfrento a Rey Mysterio y AJ Styles. No puedo decir lo suficiente sobre esos muchachos, sé que AJ y yo hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, y conocen la historia mía y de Rey. Esos dos muchachos son la razón por la que mucha gente está en nuestra industria. Espero tener un gran combate. También espero ganarlo. Tengo que hacerlo. Algunas personas han estado dando vueltas diciendo que van a terminar sus historias, bien por ellos, pero me hizo pensar un poco sobre mi historia: la introducción del Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. Si miro esa cosa, incluso parece el título que nunca perdí. Parece el gran oro.

“Hace doce años, me vi obligado a renunciar. Nunca tuve la oportunidad de recuperarlo. Ahora tengo una oportunidad, y todo vuelve al punto de partida. Ahora, este viaje, va a terminar más temprano que tarde. Seamos realistas, todos lo sabemos. Tengo que hacer esto. Es lo último que puedo hacer. Es el punto al final de la oración, ¿verdad? Este último frase del libro. Tengo que sacar esas cosas del sótano. Solo tengo que hacerlo. Saben, todos los que están viendo esto, asumo que han estado conmigo en este viaje, y realmente lo aprecio. Va a terminar pronto, y tengo que terminarlo bien esta vez. No hay mejor manera de terminarlo que ganar el Campeonato Mundial y luego, cuando lo pierda, eso es todo. He terminado. Así que Rey, AJ, traigan lo mejor de ustedes mañana. Sé que lo harán. No puedo a verlos allí, para ser honesto”.

¿Crees que Edge ganará el nuevo título de WWE?