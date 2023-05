Detalles sobre la música de Cody Rhodes en la WWE

Zack Call, líder de Downstait, banda responsable de Kingdom, la canción de Cody Rhodes en WWE, da detalles de la misma en una reciente entrevista en Cultaholic, en la misma en que adelanta que podrían desarrollar una versión de la música de Kevin Owens con letra. El músico habla de la escritura y revela que no fue el creador del grito ‘Woah’.

> Zack Call y la canción de Cody Rhodes

“Cody estaba pasando por sus pruebas en la WWE con Stardust. Lo de ‘Dashing’ y lo de la máscara era un personaje genial, tenía grandes combates todas las noches. Estaba metido en Cody. Era uno de los tres primeros para mí personalmente. Conocía su historia. Cuando empezamos a escribir [la canción] después de que él dijo: ‘Sí, pruébalo’, yo estaba como: ‘conozco la historia’. Conozco el personaje de este tipo de pies a cabeza, y déjame ver si no pinchamos un poco a la WWE. La única parte que no escribí en esa canción que me perseguirá hasta el día de mi muerte es la gran ‘Woah’, que lo hicimos a propósito para volver a todas las cosas de Smoke and Mirrors. Siempre tenían un ‘woah’ en su canción. Estoy pensando en WWE mientras escribo, y estoy robando la promo de su papá para el pre-coro. Luego, Sean, borracho de vino, dijo: ‘Oye, hagamos un ‘Woah’ para que la multitud cante’. Esa es una muy buena idea,. Yo no tenía idea de que alguien comenzaría a cantarla, y ahora es lo más importante en las entradas de la lucha libre.

“Un poco [dice cuando le preguntan si el ‘Woah’ es sarcástico]. Así que los fanáticos de Marvel y los fanáticos de la WWE, los fanáticos de la lucha libre en general, aman los easter eggs, por lo que solo intentamos agregar tantos como pudimos. Yo estaba como: ‘Esto podría ser demasiado cursi’ porque estábamos en la cabeza con todo lo que estábamos escribiendo, y ese ‘Woah’, pensé: creo que es perfecto para lo que estoy hablando. Tan pronto como sales de Gorilla [Position], la multitud dice ‘Woah’. Eso es literalmente todo lo que estaba pensando cuando lo escribí, sin pensar que iba a haber ningún tipo de canción junto con él. Ahora, es una locura. Pero eso definitivamente fue a propósito. Sean tenía algo en mente cuando la cantó de esa manera”.

