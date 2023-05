Estas serán las dos luchas de Triple Amenaza en SmackDown por el nuevo título mundial de WWE

Teniendo presente cómo venció Cody Rhodes a Brock Lesnar en Backlash, se antojaba previsible que “The Beast” hiciera acto de presencia el lunes en Raw. Un momento muy oportuno, pues Rhodes se jugaba estar en Night of Champions para competir por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

Así, Lesnar aprovechó la ocasión y evitó que Rhodes saliera vencedor de la Triple Amenaza previa. Interferencia que Finn Bálor aprovechó, cubriendo a The Miz y ganándose estar en el duelo estelar del episodio.

Allí, sin embargo, el irlandés fue derrotado por Seth Rollins, quien se había impuesto a Shinsuke Nakamura y Damian Priest en la otra Triple Amenaza clasificatoria. Rollins, pues, ya está confirmado como finalista de este torneo que desembocará sobre Night of Champions.

¿Y quién será su rival? Este viernes, durante SmackDown, será decidido de similar manera, entre seis candidatos: AJ Styles, Austin Theory, Bobby Lashley, Edge, Rey Mysterio y Sheamus.

En las últimas horas, WWE ha revelado los emparejamientos de las dos luchas de Triple Amenaza que veremos mañana. Una la conformarán AJ Styles, Edge y Rey Mysterio; la segunda la integrarán Austin Theory, Bobby Lashley y Sheamus.

Who should get the match with @WWERollins for the World Heavyweight Championship and why? pic.twitter.com/6U3qlk15ns