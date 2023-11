Eddie Kingston retiene el Campeonato de ROH ante Jay Lethal

En un enfrentamiento durante el evento Hour Zero de AEW Full Gear, Eddie Kingston defendió con éxito su título de Campeón de ROH frente a Jay Lethal en una lucha que no careció de intensidad y sorpresas.

La batalla comenzó con una lluvia de golpes al pecho en el centro del ring, donde Kingston tomó la delantera gracias a la brutalidad de sus golpes, obligando a Lethal a retroceder hacia ringside.

A pesar de los intentos de Lethal por dominar con una serie de rodillazos y Suplexes, Kingston se mantuvo resistente, negándose a ser cubierto en varias ocasiones.

El momento culminante llegó cuando Eddie bloqueó habilidosamente los ataques de Lethal, contraatacando con un Backbreaker y llevándolo al límite con un puente que no logró culminar en la cuenta de tres, incluso después de un Elbow Drop de Jay que solo alcanzó la cuenta de dos.

