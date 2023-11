No es una casualidad que lo llamen The Mad King. Si luchar contra algunos de los mejores de AEW en un nuevo torneo en formato liga semana tras semana hasta Worlds End, el último PPV de 2023, no fuera suficiente, Eddie Kingston anunció que estaría poniendo en juego tanto el Campeonato Mundial ROH como el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW durante la competencia. Y lamentablemente para él, perdió en su primer encuentro este pasado sábado en Collision ante Brody King.

► La derrota de Eddie Kingston

La buena noticia es que no es el final de su participación, todavía puede salir victorioso si juega bien sus cartas a partir de ahora. No obstante, en su grupo están otros luchadores como Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, Andrade El Ídolo y Daniel García. Precisamente, este próximo sábado luchará contra The American Dragon. Antes de ver qué ocurre entonces, el veterano de las cuerdas quiso compartir sus sensaciones tras su derrota.

«¿Qué quieres que diga? Sabía que esto iba a ser difícil. Tony Khan no puso a cualquiera en este torneo. Tal vez entré con demasiada arrogancia, demasiada confianza. Pensando, ‘Oh, porque puse los cinturones en la apuesta que me dieron… Como si mereciera ganar.’ Nadie merece nada. Todo se gana. Tengo a Bryan a continuación, y ahora estoy en desventaja. No voy a hacer esto. No voy a… No lo estoy haciendo. No voy a retroceder, no. Humilde en la victoria, humilde en la derrota. Tengo a Bryan a continuación. Necesito recuperarme, baño de sal de Epsom, todas esas cosas. Estaré listo para Bryan, lo estaré«.

EXCLUSIVE: After the first night of the #AEWContinentalClassic's Blue League competition on #AEWCollision, #ROH World & #NJPW Strong Openweight Champion Eddie Kingston reflects on his first match, as he prepares to face his next opponent. pic.twitter.com/sSOEP0nIL8 — All Elite Wrestling (@AEW) November 26, 2023

La verdad es que, en lo relativo a los títulos, Eddie Kingston está en el mejor momento de su carrera. ¿Y si acaba perdiendo ambos durante el torneo? Por otro lado, uno de los motivos por los que es un luchador tan querido por los fanáticos es por este tipo de locuras.