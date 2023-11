UFC Austin: Beneil Dariush vs Arman Tsarukyan

UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan (también conocido como UFC on ESPN 52) es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship que tendrá lugar el 2 de diciembre de 2023, en el Moody Center de Austin, Texas, Estados Unidos y tenemos la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

El evento marcará la quinta visita de la promoción a Austin y la primera desde UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett en junio de 2022.

En el evento estelar habrá acción en el peso ligero como el No.5 clasificado Beneil Dariush busca sacudirse de una derrota que puso fin a su racha de ocho peleas ganadas mientras se prepara para ir contra el No.8 colocado Arman Tsarukyan, que viene de victorias consecutivas.

Se esperaba un combate a cinco asaltos entre Bobby Green y Dan Hooker en el evento co-principal, que habría marcado la tercera vez que un evento no principal y no combate por el título se ha programado a cinco asaltos. Sin embargo, la semana antes del evento, Hooker se retiró debido a una fractura en el brazo y fue sustituido por Jalin Turner en un combate a tres asaltos.

El ex campeón del peso mosca Deiveson Figueiredo sube al peso gallo para su próximo combate contra Rob Font, que ha perdido tres de sus últimos cuatro combates, pero sigue siendo el número 8 de la división.

Kelvin Gastelum vuelve al peso welter por primera vez en siete años para enfrentarse a Sean Brady, que sufrió la primera derrota de su carrera de 16 combates la última vez.

Punahele Soriano ha perdido tres de sus últimos cuatro combates, mientras que Dustin Stoltzfus se encuentra en una situación aún peor, con cuatro derrotas en cinco combates de la UFC hasta la fecha, lo que significa que ambos necesitan imperiosamente una victoria el sábado por la noche.

Echa un vistazo a la tarjeta de lucha completa a continuación.

Cartel principal

Beneil Dariush contra Arman Tsarukyan

Jalin Turner contra Bobby Green

Deiveson Figueiredo contra Rob Font

Kelvin Gastelum contra Sean Brady

Punahele Soriano contra Dustin Stoltzfus

Preliminares

Clay Guida contra Joaquim Silva

Miesha Tate contra Julia Ávila

Cody Brundage contra Zachary Reese

Drakkar Klose contra Joe Solecki

Rodolfo Bellato contra Ihor Potieria

Steve García contra Melquizael Costa

Wellington Turman contra Jared Gooden

Veronica Hardy contra Jamey-Lyn Horth