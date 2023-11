Blanchfield quiere título interino si Grasso vs. Shevchenko se retrasa

Erin Blanchfield espera pacientemente su próxima asignación en UFC. Aunque no está del todo claro cuál será, Blanchfield (12-1 MMA, 6-0 UFC) asume que es probable un enfrentamiento importante con Manon Fiorot (11-1 MMA, 6-0 UFC).

Las dos combatientes de peso mosca se han establecido como principales contendientes en una división que espera una revancha por el campeonato entre la campeona Alexa Grasso y la ex campeona Valentina Shevchenko mientras ambas se recuperan de una lesión.

«Sí, definitivamente se está estancando. Siento que ya he tenido un par de peleas con el contendiente número uno. Pero ya sabes, todavía soy bastante joven y adquirí una experiencia valiosa en esas peleas. … Ya sea un interino o no, venceré (a Fiorot), y luego definitivamente debería conseguir un título”.

Aunque el CEO de UFC, Dana White, ha indicado cuál será el próximo , no se ha revelado ningún cronograma para Grasso (16-3-1 MMA, 8-3-1 UFC) vs. Shevchenko (23-4-1 MMA, 12-3-1 UFC). Shevchenko fue operado de la mano a mediados de septiembre. Casualmente, Grasso fue operado de la mano a principios de octubre.

Si hubiera más retrasos, a Blanchfield no le importaría que se implementara un título provisional. Ella está sana y lista para jugar, luego de una leve fractura nasal sufrida en una victoria por decisión unánime sobre Taila Santos en agosto.

«A mí todavía no me han dicho nada de eso. Definitivamente presionaría por eso. Eso es algo que definitivamente me interesaría. No estoy seguro de cuándo Valentina y Alexa estarán listas para pelear nuevamente. Sé que creo que están en un cronograma similar en su recuperación. Espero que si termina siendo más largo, nos hagan pelear a Manon y a mí por un tiempo provisional”.